Gobierno de México y plataformas firman acuerdo para atender casos de violencia digital contra mujeres

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un acuerdo voluntario entre el Gobierno de México y diversas plataformas digitales para agilizar la atención y el retiro de contenidos vinculados con violencia digital contra mujeres.

La red social X, propiedad de Elon Musk, no participó en el convenio tras negarse a asistir a las reuniones previas argumentando que no cuenta con oficina en el País.

El acuerdo fue suscrito con TikTok, YouTube, Google y Meta, y tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre las empresas tecnológicas y las autoridades mexicanas, así como mejorar los mecanismos de reporte, prevención y atención de agresiones en el entorno digital.

Citlalli Hernández Mora, Secretaria de las Mujeres, encabezó las negociaciones y presentó los alcances del convenio durante la conferencia mañanera de la Presidenta de la República.

Hernández Mora informó que X fue convocada a participar en el proceso de diálogo, pero que la plataforma rechazó sumarse a las reuniones.

“Lamentablemente en el espacio digital comienza a normalizarse en algunos espacios estas violencias. Lo tengo que decir, también fue convocada la plataforma X a este diálogo, ellos argumentando que no tienen oficina en México no se sentaron a ninguna de las reuniones y es una de las redes donde vemos más expresado este odio y esta violencia”, declaró.

También señaló la existencia de un negocio detrás de la compra de cuentas utilizadas para campañas de odio en redes sociales, y apuntó que mujeres con visibilidad pública, incluida la Pesidenta, son blanco frecuente de ataques en plataformas digitales.

Sheinbaum Pardo explicó que el convenio, de carácter voluntario, establece un canal permanente de comunicación entre la Secretaría de las Mujeres y las plataformas firmantes.

“Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de las Mujeres esté en contacto permanente con las plataformas. Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo y que las plataformas, a través de estos protocolos, pues vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer”, sostuvo.

Entre las medidas contempladas en el acuerdo figuran la creación de mesas de trabajo permanentes entre las empresas tecnológicas y el Gobierno de México, el desarrollo y difusión conjunta de una cartilla de seguridad digital para usuarios, y el diseño de guías para que las personas conozcan los mecanismos de denuncia de contenidos violentos.

Hernández Mora subrayó la importancia de generar mayor cultura respecto a las normas de convivencia en el espacio digital.

El convenio también prevé el fortalecimiento de la cooperación entre plataformas, fiscalías y policías cibernéticas para facilitar la obtención de pruebas digitales en investigaciones por delitos cometidos en internet, así como la remoción más ágil de contenidos íntimos no consensuados.

“La colaboración estratégica para retirar estos contenidos violentos o íntimos no consensuados que muchas veces puede haber mucha más rapidez en retirarlos y que además es un compromiso de las herramientas”, afirmó Citlali Hernández Mora.

Señaló que el proceso de construcción del acuerdo incluyó consultas con activistas especializadas en violencia digital, y que el Gobierno de México busca continuar involucrando a esas voces en el desarrollo e implementación de las medidas pactadas.