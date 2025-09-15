$!Gobierno de Paraguay afirma que Hernán Bermúdez pretendía instalar red criminal en ese país

El Ministro Jalil Rachid, Secretario Nacional Antidrogas del Gobierno de Paraguay, afirmó que Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández, y presunto líder de la organización delictiva conocida como “La Barredora”, pretendía instalar una red criminal en dicho país sudamericano.

”No se olvide que un sobrino suyo ya había sido aprehendido, acá en Paraguay, un par de meses antes, entonces hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red criminal acá en Paraguay”, expresó Rachid, durante una conferencia de prensa.

También explicó que Bermúdez Requena ingresó de forma ilegal a dicho país y que habría decidido instalarse ahí por su sobrino, Gerardo Bermúdez Arreola, que también fue aprehendido en Paraguay.

”Porque justamente un sobrino suyo se había instalado acá en Paraguay, que también fue investigado, fue aprehendido en Paraguay”, respondió, quien también reiteró que Bermúdez Requena rechazó la extradición abreviada a México, para optar por el procedimiento ordinario, proceso que tardaría máximo 60 días.

”Tenemos ya un periodo de extradición, entonces esa es la figura que nos rige. Como ustedes saben, él se negó al procedimiento abreviado de la extradición, es decir, él quiere pelear jurídicamente su extradición, es bastante complejo el proceso porque son una serie de documentos que vienen de México y que Paraguay analiza”, mencionó Rachid.

”Gracias a la coordinación de trabajo internacional, entre Paraguay y México, y las diversas instituciones locales, es que pudimos dar con esta persona”, agregó, quien confirmó que el ex funcionario estatal se encontraba en prisión preventiva, dentro de una celda ubicada dentro de la base operativa de la SENAD, mientras durara el proceso de extradición ordinario.