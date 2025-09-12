Gobierno de Sheinbaum da $11 millones en contratos a la gasera involucrada en la explosión de Iztapalapa, pese a multa por monopolio

El Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha entregado cuatro contratos por 11 millones de pesos a la empresa Gas Silza, S. A. de C. V., involucrada en la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, en la Ciudad de México, pese a ser multada por monopolio.

Se trata de una empresa de Grupo Tomza, uno de los siete conglomerados que manipularon precios e hicieron acuerdos para “repartirse el mercado” en cinco entidades del país, según determinó en 2022 la Comisión Federal de Competencia (Cofece), organismo extinto en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por considerarlo oneroso.

“La conducta consistió en fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta al público de Gas LP, al establecer o eliminar descuentos de forma coordinada; así como dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos del mercado de distribución de Gas LP”, estableció la Cofece.

Después de comprobar estas ilegalidades, la Cofece multó con 2 mil 400 millones a los involucrados: Grupo Nieto, Grupo Soni, Grupo Tomza, Grupo Simsa, Grupo Global, Grupo Uribe, Grupo Metropolitano, según concluyó en el expediente DE-022-2017 y acumulado.

Las pipas de esta empresa han estado involucradas en otros dos siniestros este año. Uno ocurrido en agosto en Mocorito Sinaloa y en abril, en Tihuatlán, Veracruz. Además, según la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), no ingresó las pólizas de los seguros que estaba obligada cumplir.

Aún con estos antecedentes, en 2025 el IMSS Bienestar, el ISSSTE y la Secretaría del Bienestar contrataron a Gas Silza por el suministro de gas LP a través de cinco contratos que suman 11 millones 177 mil pesos, de acuerdo con los registros de Compranet, la plataforma en la que por ley, el Gobierno federal debe publicar todas sus contrataciones.

El más oneroso fue de 9 millones de pesos por el servicio integral de suministro de gas LP, con equipo en comodato, para unidades médicas de servicios de salud del IMSS Bienestar, es decir, los servicios para la población más pobre del país que carece de seguridad social.

Otro contrato del IMSS Bienestar, por 924 mil pesos, fue para suministrar gas LP a las estancias para el bienestar y desarrollo infantil; mientras que una contratación por 924 mil pesos fue para surtir unidades médicas del ISSSTE en Baja California.

El cuarto fue de la Secretaría del Bienestar, por 290 mil pesos para el Servicio de Suministro de Gas en el Centro Integrador para el Migrante.



En 2025 Gas Silza tuvo mil por ciento más recursos que en 2024

En 2024, Gas Silza sólo había obtenido 921 mil pesos en dos contratos, también con el ISSSTE en Baja California y la Secretaría del Bienestar. Es decir, en 2025 tuvo mil por ciento más recursos que el año previo.

La Cofece confirmó en su investigación que para hacer cumplir los acuerdos de reparto del mercado, estas empresas establecieron “un modelo de supervisión cruzada, reglamentos y mecanismos de sanciones y solución de controversias en el que designaban a un responsable que informaría los resultados de la supervisión de los grupos participantes. Así, los agentes económicos sostenían reuniones periódicas en las instalaciones de la organización Central de Fugas, en las que se evaluaba el cumplimiento de los acuerdos”.

La volcadura de una pipa de Gas Silza en Iztapalapa, ocurrida este miércoles, ha dejado 94 personas afectadas, de ellas, 9 fallecidas. Las pipas de esta empresa han estado involucradas en otros dos siniestros este año. Uno ocurrido en agosto en Mocorito, Sinaloa y en abril, en Tihuatlán, Veracruz.