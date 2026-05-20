Gobierno de Sheinbaum entrega al Congreso reforma para aplazar elección judicial a junio de 2028

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, entregó al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para posponer la segunda elección del Poder Judicial de la Federación al domingo 4 de junio de 2028, fecha en que podría celebrarse de manera concurrente con un proceso de revocación de mandato presidencial.

Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta del Senado de la República, anunció que la iniciativa se remitirá a la Cámara de Diputados para que se constituya en la cámara de origen del proceso legislativo.

La propuesta plantea siete modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y busca, según sus promoventes, resolver los desafíos logísticos que habían planteado el Instituto Nacional Electoral y otros actores respecto al calendario electoral de 2027.

“El propósito de la iniciativa que envía la Presidenta Claudia Sheinbaum es fortalecer los mecanismos que permiten que la voluntad del pueblo se exprese con eficacia. Por ello, se propone que la fecha de la elección al Poder Judicial se modifique para que esta se celebre el primer domingo de junio del año 2028”, señaló Castillo Juárez al presentar el documento.

Destacó que la reforma no se limita al ámbito federal, sino que obligará a las entidades federativas a establecer calendarios con certeza jurídica en todo el territorio nacional.

Entre las modificaciones centrales de la propuesta se encuentran la reducción del número de candidatos en las boletas y la simplificación del ejercicio del voto.

Según el esquema planteado, los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial seleccionarán a las cuatro personas mejor evaluadas por cargo y, mediante insaculación pública, reducirán la lista a dos candidaturas por cargo y especialidad, con paridad de género.

Bajo ese mecanismo, los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasarían de 81 a 54; los del Tribunal de Disciplina Judicial, de 45 a 30, y los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 63 a 42.

Ricardo Monreal Ávila, líder del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, calificó la reforma como una demanda “casi unánime” entre actores electorales e institucionales.

“Posponer la elección genera certidumbre, otorga seguridad jurídica; habrá una nueva boleta, mejor diseñada y una reducción de candidatos”, señaló el legislador, quien adelantó que la Comisión de Puntos Constitucionales comenzará a trabajar el dictamen con el objetivo de aprobarlo en comisiones el martes 26 de mayo de 2026 y someterlo al pleno de la Cámara de Diputados el miércoles, para después remitirlo al Senado.

La iniciativa también plantea que las elecciones judiciales y las ordinarias puedan realizarse en la misma ubicación, siempre que los representantes de partidos políticos no intervengan en la jornada judicial, y que el escrutinio y cómputo de votos se efectúe directamente en las casillas donde se emitieron los sufragios.

Asimismo, se adelantaría tres meses el plazo para que el Senado emita la convocatoria general —de septiembre a abril del año previo a la elección— con el fin de ampliar el tiempo disponible para la evaluación de aspirantes.

La reforma también contempla la creación de dos secciones en la SCJN para atender asuntos menores, liberando al Pleno para resolver los de mayor relevancia.

En caso de que algún juez o magistrado se ausente por muerte, renuncia o destitución, el cargo quedaría vacante hasta la siguiente elección, en lugar de ser ocupado por el candidato en segundo lugar, como establece la norma vigente.

Sheinbaum Pardo había precisado el 18 de mayo, durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, que la elección de 2028 podría realizarse de manera concurrente con un eventual proceso de revocación de mandato presidencial.

“En caso de que haya revocación de mandato en 2028, se hace el mismo día”, afirmó.