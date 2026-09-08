Gobierno de Sheinbaum reporta que en su administración homicidios diarios han bajado 53%

El promedio diario de homicidios dolosos en México disminuyó 53 por ciento durante los primeros 23 meses del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al pasar de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026, según el informe de incidencia delictiva presentado el 8 de septiembre de 2026 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que la reducción equivale a 46 asesinatos menos cada día.

“Informamos de una disminución del 53 por ciento entre septiembre de 2024, en el que se registraron 86.9 homicidios diarios en promedio, y el mes que acaba de concluir, que cerró en un promedio de 40.8 homicidios diarios, siendo además este agosto de 2026 el mes más bajo de estos meses analizados”, expuso.

El informe se elaboró con cifras de las 32 fiscalías estatales consolidadas al 31 de agosto de 2026.

Según el SESNSP, agosto de 2026 también registró el menor promedio diario para ese mes desde 2015, cuando se contabilizaron 54 homicidios por día.

La serie histórica del indicador alcanzó su punto máximo en agosto de 2020, con 96.5 homicidios diarios, y a partir de entonces descendió a 91.1 en 2021, 84.4 en 2022, 80.8 en 2023, 79.7 en 2024 y 60.1 en 2025, hasta ubicarse en 40.8 en 2026.

La disminución no se distribuyó de manera uniforme en el territorio nacional. Entre enero y agosto de 2026, siete entidades federativas concentraron 49.3 por ciento de los homicidios dolosos del País, con 5 mil 715 víctimas.

Guanajuato encabezó la lista con 983 casos, equivalentes a 8.5 por ciento del total nacional, seguido por Baja California, con 970 y 8.4 por ciento; Chihuahua, con 929 y 8 por ciento, y Sinaloa, con 866 y 7.5 por ciento.

Completaron el grupo el Estado de México, con 702 homicidios y 6.1 por ciento; Guerrero, con 652 y 5.6 por ciento, y Morelos, con 618 y 5.3 por ciento.

“En este periodo siete entidades federativas concentraron prácticamente la mitad de todos los homicidios del País, el 49.3 por ciento”, reconoció Figueroa.

Al comparar los primeros ocho meses de 2025 con el mismo periodo de 2026, 30 de las 32 entidades del País redujeron su promedio diario de homicidios.

Las mayores bajas correspondieron a San Luis Potosí, con 79.8 por ciento; Nayarit, con 65.3 por ciento; Quintana Roo, con 59.9 por ciento; Baja California Sur, con 53.8 por ciento; Zacatecas, con 51.3 por ciento, y Nuevo León, con 51.1 por ciento.

El promedio diario del conjunto de delitos de alto impacto disminuyó 39 por ciento desde el inicio de la administración, al pasar de 636.6 casos en septiembre de 2024 a 391 en agosto de 2026.

En la comparación entre enero-agosto de 2025 y el mismo periodo de 2026, el secuestro bajó 26.3 por ciento; el robo a transportista con violencia, 25.4 por ciento; el robo de vehículo con violencia, 23.9 por ciento; el feminicidio, 5.2 por ciento, y la extorsión, 2.8 por ciento.