$!Gobierno de Tamaulipas niega señalamientos contra Américo Villarreal tras reportaje de The New York Times

El gobierno de Tamaulipas rechazó los señalamientos difundidos tras un reportaje publicado por The New York Times, en el que se menciona que funcionarios de Morena estarían fungiendo como informantes de autoridades de Estados Unidos dentro de presuntas investigaciones relacionadas con posibles vínculos entre políticos y grupos criminales, entre las que se encuentran las relacionadas con Américo Villarreal y Alfonso Durazo, reportadas previamente por Los Angeles Times.

La administración estatal afirmó que no existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de alguna autoridad mexicana o estadounidense contra el gobernador tamaulipeco que sustente las versiones difundidas en distintos medios.

A través de un posicionamiento público, el gobierno señaló que el mandatario estatal rechaza los señalamientos y negó que exista algún vínculo con los hechos referidos en la publicación del diario estadounidense.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya niega de manera categórica, absoluta y contundente los señalamientos difundidos en su contra. Negamos en su totalidad los hechos que se le atribuyen. No existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en los Estados Unidos, que los sustente”, indicó el comunicado.

El gobierno de Tamaulipas señaló que el propio reportaje de The New York Times no presenta las versiones como hechos comprobados, sino que las atribuye a cinco personas que, de acuerdo con la publicación, “no estaban autorizadas para hablar públicamente”.

Por ello, la administración estatal sostuvo que se trata de información basada en fuentes anónimas y afirmó: “Una versión atribuida a fuentes sin nombre no es una verdad acreditada”.