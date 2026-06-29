$!Gobierno de Tamaulipas niega señalamientos contra Américo Villarreal tras reportaje de The New York Times

El gobierno de Tamaulipas rechazó los señalamientos difundidos tras un reportaje publicado por The New York Times, en el que se menciona que funcionarios de Morena estarían fungiendo como informantes de autoridades de Estados Unidos dentro de presuntas investigaciones relacionadas con posibles vínculos entre políticos y grupos criminales, entre las que se encuentran las relacionadas con Américo Villarreal y Alfonso Durazo, reportadas previamente por Los Angeles Times.
La administración estatal afirmó que no existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de alguna autoridad mexicana o estadounidense contra el gobernador tamaulipeco que sustente las versiones difundidas en distintos medios.
A través de un posicionamiento público, el gobierno señaló que el mandatario estatal rechaza los señalamientos y negó que exista algún vínculo con los hechos referidos en la publicación del diario estadounidense.
“El gobernador Américo Villarreal Anaya niega de manera categórica, absoluta y contundente los señalamientos difundidos en su contra. Negamos en su totalidad los hechos que se le atribuyen. No existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en los Estados Unidos, que los sustente”, indicó el comunicado.
El gobierno de Tamaulipas señaló que el propio reportaje de The New York Times no presenta las versiones como hechos comprobados, sino que las atribuye a cinco personas que, de acuerdo con la publicación, “no estaban autorizadas para hablar públicamente”.
Por ello, la administración estatal sostuvo que se trata de información basada en fuentes anónimas y afirmó: “Una versión atribuida a fuentes sin nombre no es una verdad acreditada”.
Reportaje menciona supuestos contactos de funcionarios con autoridades de EU
El artículo de The New York Times refiere que gobernadores, legisladores y otros funcionarios mexicanos habrían establecido contactos discretos con autoridades estadounidenses para compartir información relacionada con investigaciones sobre presuntos nexos entre funcionarios y grupos criminales.
La publicación señala que estos acercamientos habrían ocurrido después de acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, aunque no establece que todos los mencionados enfrenten procesos judiciales confirmados.
En ese contexto, el reportaje menciona a los gobernadores de Tamaulipas y Sonora, Américo Villarreal Anaya y Alfonso Durazo Montaño, respectivamente.
Sobre el caso de Durazo, el mandatario sonorense rechazó los señalamientos y envió una carta a The New York Times para solicitar una aclaración, al considerar que la información publicada carecía de sustento verificable.
El gobierno de Tamaulipas enfatizó que el diario neoyorquino no identifica al gobernador Américo Villarreal como informante ni afirma que exista una acusación comprobada en su contra.
La administración estatal consideró que las interpretaciones posteriores generaron una “doble falsedad”: por un lado, un señalamiento que calificó como carente de sustento y, por otro, la atribución al periódico de afirmaciones que, asegura, nunca fueron publicadas.
Además, acusó que algunos medios difundieron el reportaje con interpretaciones propias alejadas del contenido original: “A la falsedad del señalamiento expresado en líneas anteriores, se suma una segunda. Diversos medios difundieron el reportaje con interpretaciones propias, alejadas del contenido exacto de lo que publicó el New York Times”.
Sheinbaum y Morena rechazan publicación
La Presidenta Claudia Sheinbaum también rechazó la información publicada y afirmó que el gobierno federal no cuenta con reportes sobre funcionarios que estén colaborando con autoridades estadounidenses como informantes.
Sheinbaum cuestionó además el uso de fuentes no identificadas dentro del reportaje y señaló que no existe información oficial que confirme esos señalamientos. En tanto, la dirigencia nacional de Morena rechazó la publicación y afirmó que cualquier investigación debe realizarse bajo el marco legal.
Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó el texto del diario estadounidense y afirmó que se trata de una narrativa dirigida a desacreditar al movimiento al cual pertenece.
“Es lo mismo que han venido diciendo durante varios meses. Es una campaña que inició contra el presidente López Obrador al llamarlo narcopresidente, nuestra presidenta cuando fue candidata y es la narrativa de la ultraderecha que ha venido construyendo en estos últimos años”, declaró.