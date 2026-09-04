Gobierno de Veracruz descarta atentado en muerte de diputado Escobar

Ricardo Ahued Bardahuil, titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Veracruz (Segob estatal), descartó que la muerte del diputado federal de Morena, Zenyazen Roberto Escobar García, haya derivado de un atentado o de un ataque directo en su contra. El funcionario ofreció esa versión en conferencia de prensa, a unas horas del hallazgo del legislador sin vida.

El cuerpo de Escobar García fue localizado la mañana de este viernes al interior de su automóvil, estacionado a un costado de la carretera federal 140 Xalapa-Veracruz, a la altura de la comunidad La Gloria, en el municipio de Puente Nacional. El legislador presentaba una herida producida por un arma de fuego.

Ahued Bardahuil sostuvo que la evidencia física recabada en el sitio no corresponde a un enfrentamiento armado ni a una emboscada. Precisó que el vehículo no registró impactos en el exterior y que el arma fue localizada dentro de la unidad, junto al legislador.

“Precisamente en las periciales se ve que fue un arma de fuego efectivamente (lo utilizado), no fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota que haya sido mayor agresión al vehículo, fue (disparo) interno (...) en este momento nos notifican que no como tal es un atentado o un ataque, es un lamentable fallecimiento por un arma de fuego”, aseveró el titular de la Segob estatal.

El funcionario estatal informó también que el caso será atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), lo que traslada la investigación del fuero común al ámbito federal. Esa determinación corresponde a la condición de Escobar García como integrante de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Las diligencias periciales continuarán a cargo de las autoridades federales, que serán las encargadas de establecer la causa definitiva del fallecimiento y de emitir las conclusiones oficiales del expediente.