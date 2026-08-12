Gobierno detecta ‘ecosistema digital’ con 560 mil cuentas contra Sheinbaum

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, informó este miércoles que se detectó un ecosistema digital “de la derecha” en la que amplifican mensajes en contra de la cuarta transformación y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia “Derecho de réplica”, Alcalde Luján detalló que esta red está dividida en cuatro capas, en las que participan diferentes tipos de cuentas y usuarios.

Primera capa: está integrada por 54 cuentas de medios de comunicación y comentocratas, las cuales acumulan más de 80 mil publicaciones y son las que, según lo expuesto, originan los mensajes.

Segunda capa: está formada por 32 cuentas relacionadas con personajes políticos, con más de 67 mil publicaciones. Su función es retomar los mensajes, respaldarlos y darles un enfoque político.

Tercera capa: 34 cuentas identificadas como cuentas de ataque, bloque aónimo, trolls, que suman 213 mil publicaciones. Estas cuentas se encargan de volver a presentar los mensajes y distribuirlos a un mayor número de usuarios.

Cuarta capa: está integrada por más de 560 mil cuentas que forman parte del llamado anillo de amplificación, es decir bots. En conjunto, estas cuentas acumulan más de 22 millones de publicaciones y tienen como principal función repetir los mensajes.

Patrones identificados y temas que abordan

Uno de los patrones identificados es que retoman noticias o contenidos que puedan afectar la imagen del gobierno, los editan y posteriormente los difunden. Además, se busca desacreditar a instituciones.

Los principales temas son: Narcogobierno, Huachicol, Régimen autoritario y Presiones externas de Estados Unidos.

“Esta es la anatomía de un ecosistema de amplificación digital en México. Primero, decirles que este es un análisis que hemos realizado, es una observación de siete meses, desde el 1 de enero al 8 de agosto, esos son el periodo de tiempo en el cual analizamos los diferentes alcances que vamos a presentar aquí, qué se midió sobre qué universo y con qué alcance”, dijo Alcalde Luján.

El ecosistema, informó la funcionaria, mantiene presencia en diferentes partes del mundo, algunos países identificados son Venezuela, Colombia, Argentina, Estados Unidos, y España.