Gobierno federal acuerda acciones con campesinos y transportistas para desactivar bloqueos carreteros

El Gobierno de México alcanzó este jueves un acuerdo con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas para suspender las movilizaciones y bloqueos en las vías generales de comunicación previstos para el periodo decembrino.

Tras una jornada de negociaciones de aproximadamente nueve horas, las autoridades federales establecieron un calendario de mesas técnicas destinadas a atender demandas sobre seguridad carretera, comercialización de granos básicos y políticas agroalimentarias.

En la mesa de diálogo participaron Julio Berdegué Sacristán, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; César Yáñez, subsecretario de Gobernación; y representantes de la Secretaría de Economía.

El Secretario de Agricultura informó que el esquema de trabajo técnico iniciará a las 11:00 horas de este jueves en las instalaciones de la dependencia, donde se abordarán temas de pignoración de maíz, sorgo, trigo, cebada y soya, conforme a las capacidades presupuestales y la participación de la industria.

Respecto a la seguridad, David Estévez Gamboa, presidente de la ANTAC, anunció que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional implementarán un botón de pánico digital para los choferes, el cual operará a través de dispositivos móviles.

Asimismo, las autoridades se comprometieron a supervisar los retenes instalados por policías estatales en puntos específicos como San Blas, Nayarit, y San Roberto, Nuevo León, con el objetivo de prevenir actos de extorsión mediante el acompañamiento de elementos de la GN.

“Después de la reunión que se tuvo por la tarde, que tenía que ver con el tema del transporte, ya se lograron acuerdos. Sobre los anunciados ya por el secretario, podemos decir que no habrá movilización”, declaró César Yáñez al concluir el encuentro durante la madrugada.

Destacó que el convenio integra mejoras sustanciales tanto en la vigilancia de las rutas nacionales como en el fortalecimiento de la producción del sector primario.

Baltazar Valdez Armentia, delegado del FNRCM en Sinaloa, reconoció que las negociaciones representan un avance significativo tras meses de gestiones.

Según el representante agrícola, aunque los productores esperaban la fijación inmediata de precios de garantía para sus cosechas, el establecimiento de las mesas de diálogo es el camino correcto para resolver la complejidad de la comercialización, que involucra a la banca de desarrollo y a la industria de la masa y la tortilla.

El calendario de trabajo estipulado por el Gobierno federal incluye una reunión en la semana del 12 de enero de 2026 para tratar el ordenamiento del mercado del maíz, y otra sesión durante la primera quincena del mismo mes respecto a la política agrícola nacional.

Por su parte, la demanda sobre la salida de granos básicos y oleaginosas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se mantendrá bajo análisis dentro del proceso de consulta que coordina la Secretaría de Economía.

Eraclio Rodríguez Gómez, delegado del FNRCM en Chihuahua, señaló que el reto posterior para la organización será asegurar que el marco normativo del T-MEC no afecte al sector nacional, proponiendo la imposición de aranceles al grano importado.

Las autoridades federales y las organizaciones civiles acordaron mantener sesiones de seguimiento constantes para verificar el cumplimiento de los compromisos de seguridad y desarrollo económico alcanzados en la Ciudad de México.