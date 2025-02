Gobierno federal busca topar precio de la gasolina hasta $24 por litro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su Gobierno buscaba un acuerdo con empresarios del rubro para que las gasolinas no pudieran costar más de 24 pesos por litro, mismo que podría firmarse en dos semanas.

“Ya va muy avanzado el acuerdo y el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro”, precisó durante su conferencia de prensa matutina.

Comentó que su administración había sostenido conversaciones con empresarios gasolineros, para que de forma voluntaria accedieran a fijar dicho límite a los hidrocarburos.

La propuesta contemplaría la creación de ocho leyes y la modificación de tres ordenamientos vigentes, para dar certeza a las empresas públicas y privadas en el sector.

Sheinbaum Pardo adelantó que en un par de semanas se podrá firmar dicho acuerdo, similar al Paquete contra la Inflación y la Carestía, para que no aumentaran los precios de la canasta básica alimentaria.

“Lo que no queremos es que haya abusos de los gasolineros, entonces, más que fijar un precio o una ganancia máxima, lo que queremos es llegar a un acuerdo con ellos. Entonces, ya va muy avanzado el acuerdo”, dijo.

Según insistió, el acuerdo con los gasolineros era voluntario, y de concretarse, dijo, “habría una ligera reducción” de los precios de los hidrocarburos, en comparación con 2018.

Detalló que las mesas de trabajo para concretar el acuerdo estaban integradas por la Procuraduría Federal del Consumidor, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, además de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía.

Asimismo, tras revelar las negociaciones, explicó que el acuerdo consideraba todos los factores de los que dependían el precio de las gasolinas, como la producción de Pemex e importaciones de gasolinas, impuestos como el Especial sobre Producción y Servicios, así como el de Valor Agregado, además de ganancias para la empresa paraestatal y para los gasolineros, entre otros.

”Y el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro, que considerando la inflación, pues no sólo con ese precio no habría aumento desde 2018, sino inclusive habría una ligera reducción”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

”Entonces, va muy bien, nosotros esperamos que en unas dos semanas más o menos ya estemos firmando con todos los gasolineros, pues que sería muy bueno, porque es un acuerdo voluntario para que no suba de 24 pesos”, adelantó.