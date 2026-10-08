Gobierno federal indaga presunta presencia de cárteles mexicanos en Ucrania

El Gobierno federal investiga la posible participación de mexicanos vinculados con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación en la guerra de Ucrania, tras la difusión de un video en el que hombres con uniforme militar hacen referencia a ambas organizaciones criminales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que no existe aún confirmación sobre la autenticidad del material ni sobre la identidad o la pertenencia criminal de quienes aparecen en él, por lo que el Gabinete de Seguridad revisa en primer término si el video es verdadero.

“Estamos revisando el caso. Primero para saber si es cierto o no el video y, segundo, pues ver cómo es que llegan estas personas a este lugar”, afirmó.

En la grabación, difundida durante la primera semana de octubre de 2026 en redes sociales, aparecen varios hombres vestidos con ropa de tipo militar en una zona boscosa.

Uno de ellos menciona a “La Chapiza”, facción del Cártel de Sinaloa, y al CJNG.

Sheinbaum Pardo planteó que una de las líneas de indagatoria consistirá en determinar si esas personas fueron reclutadas por empresas privadas que participan en conflictos armados o mediante algún otro esquema de contratación.

“Pueden ser reclutados por una empresa privada que participa en estos conflictos, por algún ejército, de alguna entidad, de algún Gobierno”, señaló.

Como antecedente, en septiembre de 2026 el diario The Washington Post reveló que una evaluación de seguridad de Estados Unidos advertía que organizaciones criminales mexicanas buscaban incorporar experiencia adquirida en la guerra de Ucrania, de manera particular en el uso de drones, y que algunos afiliados habrían viajado a ese país para obtener entrenamiento y experiencia de combate.

El empleo de aeronaves no tripuladas con fines ofensivos se ha documentado en los últimos años en entidades como Michoacán, Guanajuato y Guerrero, donde grupos criminales han utilizado drones para el transporte y lanzamiento de artefactos explosivos contra fuerzas federales y organizaciones rivales.

La revisión del material audiovisual quedó a cargo del Gabinete de Seguridad, integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República.