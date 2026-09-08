Gobierno federal indaga redes de protección de Alcalde detenido en Puebla

El Gobierno federal investiga las posibles redes de protección de la organización criminal conocida como “Los Zúñiga”, vinculada con Isaac Rodríguez Ochoa, Presidente Municipal de Esperanza, Puebla, emanado de Morena, quien fue detenido el 7 de septiembre por su presunta relación con los delitos de robo de autotransporte, extorsión y secuestro.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las pesquisas continúan para ubicar a todos los integrantes de la estructura delictiva y a quienes le brindaron apoyo desde funciones públicas.

“Estas detenciones representan un golpe a la capacidad operativa y a las posibles redes de protección de estas organizaciones. Las investigaciones continúan para detener a todos sus integrantes y contribuir a disminuir el robo en carreteras, proteger a los transportistas y fortalecer las condiciones de seguridad en el corredor Ciudad de México, Puebla, Veracruz”, afirmó.

La captura de Rodríguez Ochoa se produjo durante un operativo en el que autoridades federales y estatales ejecutaron de forma simultánea 23 órdenes de cateo en distintos inmuebles de Esperanza, Puebla.

Junto con el Alcalde fueron detenidas otras personas, entre ellas Manuel “N”, hermano del Presidente Municipal, y Abigail “N”, ex directora de Seguridad Pública Municipal.

García Harfuch señaló que investigaciones de la Guardia Nacional y de la SSPC permitieron identificar los inmuebles y los mecanismos que “Los Zúñiga” utilizaban para facilitar sus actividades delictivas.

Durante la conferencia de prensa matutina, detalló que la organización operaba en uno de los tramos con mayor incidencia delictiva de la carretera federal 150-D y está relacionada con robos de unidades y mercancía, privaciones de la libertad y hechos de violencia que durante años afectaron a transportistas, operadores y usuarios de esa vía.

García Harfuch recordó que el principal líder de la estructura criminal, identificado como Genaro “N”, fue detenido el 15 de agosto de 2026 en Cuitláhuac, Veracruz, junto con otras dos personas.

Al presentar el balance de la Estrategia Nacional de Seguridad, el Secretario de Seguridad ubicó las capturas de Puebla dentro del Operativo Enjambre, iniciado en el Estado de México y extendido posteriormente a otras entidades del País para combatir la corrupción y las redes de protección institucional de organizaciones criminales.

“También en el combate a la corrupción y a las redes de protección institucional, la Operación Enjambre, iniciada en el Estado de México y que después se ha extendido en el territorio nacional, ha permitido detener a funcionarios públicos vinculados con actividades delictivas. Entre ellos se encuentran presidentes municipales de varios estados”, señaló.

Añadió que “la instrucción de la Presidenta es de cero tolerancia a la corrupción y de cero impunidad, sin importar el cargo o la filiación política de una persona”.

En Puebla, vinculó con estas acciones la captura de Said “N”, Presidente Municipal de Tepeyahualco, relacionado con los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia. Tanto el Alcalde de Esperanza como el de Tepeyahualco contaban con órdenes de aprehensión vigentes al momento de sus detenciones.

Las investigaciones federales se mantendrán abiertas para determinar el alcance de los apoyos institucionales que habría recibido la organización criminal en el corredor carretero que conecta a Ciudad de México, Puebla y Veracruz.