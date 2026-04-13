Gobierno Federal investiga infiltración del crimen organizado en sindicatos mineros

El Gobierno Federal investiga la presunta intervención del crimen organizado en conflictos sindicales registrados en la mina Camino Rojo, ubicada en el estado de Zacatecas, luego de que autoridades de Estados Unidos documentaron posibles vínculos entre actos de intimidación contra trabajadores y un “conocido narcotraficante”. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sostendrá una reunión con Marath Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para revisar el caso en su totalidad.

El asunto cobró relevancia internacional tras una resolución emitida bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mediante el cual el panel evaluador documentó que detrás de los actos de intimidación registrados en la mina operada por la empresa canadiense Orla Mining hubo intervención de un individuo identificado como narcotraficante. Según dicha resolución, el sujeto habría irrumpido con personas armadas en reuniones sindicales y acudido a domicilios de trabajadores para amenazarlos, incluso con privarlos de la vida, con el fin de forzarlos a afiliarse a un sindicato determinado.

Sheinbaum Pardo indicó que el Gabinete de Seguridad informará sobre los avances de la investigación y subrayó que cualquier forma de intimidación en contra de trabajadores es ilegal y debe ser sancionada en caso de comprobarse. “Evidentemente ninguna empresa, ni las mineras ni ninguna empresa, que utilice cualquier forma de amedrentar a los trabajadores no solamente no está dentro de la ley si hace esto, sino que además hay delitos que perseguir, si se demuestra que esto fue así”, declaró la mandataria nacional.

La Presidenta de la República precisó que aguardará contar con toda la información disponible antes de emitir una posición más amplia sobre el caso. La reunión con Bolaños López busca, según sus propias palabras, conocer “todo el contexto de esta situación de la mina”, tras lo cual el Gobierno Federal ofrecería una actualización pública.

La mina Camino Rojo, operada por Orla Mining, es uno de los proyectos de extracción de oro y plata de mayor escala en México. El uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC para documentar presuntas violaciones a derechos laborales en instalaciones mineras mexicanas representa uno de los casos más sonados desde la entrada en vigor del mecanismo, que permite a cualquiera de los tres países signatarios solicitar una revisión expedita cuando se presuma la denegación de derechos de libre sindicación y negociación colectiva.