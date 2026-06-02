Gobierno Federal ofrece mesas técnicas a la CNTE

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Segob, señaló que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se mantiene una vía de diálogo permanente, respetuosa y constructiva con la CNTE. La funcionaria federal convocó al magisterio a una nueva mesa de negociación para el 3 de junio a las 10:00 horas en esa misma sede. Rodríguez Velázquez también defendió la colocación de vallas en el Zócalo capitalino al señalar que obedecen a razones de protección civil derivadas de maniobras de grúas y manejo de estructuras de gran peso para la instalación del Fan Fest del Mundial de Fútbol de 2026, y condenó los actos de violencia, vandalismo y el uso de cohetones, petardos y marros registrados durante las protestas.

Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP), así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ofrecieron el 2 de junio de 2026 a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) la instalación de mesas técnicas de trabajo para atender las demandas del magisterio, en una reunión que se prolongó aproximadamente cuatro horas en las instalaciones de la Segob en Bucareli y concluyó sin acuerdos.

Mario Martín Delgado Carrillo, titular de la SEP, reiteró el compromiso presidencial de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y propuso construir, junto con el magisterio y a través de una mesa técnica, una iniciativa que la sustituya. “Invitamos nuevamente a las maestras y los maestros a establecer esa mesa técnica para que, de manera conjunta, construyamos una iniciativa que garantice plenamente sus derechos y asegure absoluta transparencia”, expresó Delgado Carrillo. Por su parte, Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, afirmó que existe apertura para estudiar, discutir y acordar los lineamientos que permitan fortalecer gradualmente las políticas solidarias en las prestaciones que ofrece el instituto. “Hemos manifestado con toda claridad nuestra disposición y voluntad para seguir transformando al ISSSTE, para que brinde cada vez mejores servicios a las y los maestros”, señaló Batres Guadarrama.

Sin embargo, los funcionarios no plantearon una reunión directa con la presidenta de la República ni la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, dos de las principales exigencias del movimiento. Al salir del encuentro, representantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE señalaron que los funcionarios no pudieron entregar una fecha concreta para una audiencia con la mandataria federal. “Seguimos como hace 18 meses, sin agenda con la Presidenta de la República”, declaró Marcelino Rodarte, líder de la sección 58 de Zacatecas.

La CNTE advirtió que las movilizaciones y el paro nacional, iniciado el 1 de junio de 2026, continuarán hasta obtener respuestas concretas a sus demandas y no descartó endurecer sus acciones en los próximos días. Durante la jornada del 2 de junio, integrantes del organismo bloquearon el Paseo de la Reforma y el Circuito Interior en ambos sentidos, según informó el Centro de Orientación Vial de la Ciudad de México, y manifestantes vandalizaron estatuas de futbolistas instaladas en la capital para ambientar el torneo mundialista. La Secretaría de Seguridad Ciudadana estimó una participación de cerca de 8,000 personas en las protestas capitalinas de esa jornada.

Las demandas centrales de la Coordinadora incluyen la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, un incremento salarial de 100 por ciento sobre el sueldo base, la eliminación de la USICAMM, la remoción de Alfonso Cepeda Salas al frente del SNTE y el cálculo de pensiones en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización (UMAs). El conflicto entre el Gobierno Federal y la Coordinadora se remonta a febrero de 2025, cuando Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE que desencadenó movilizaciones en varios estados. La mandataria retiró esa iniciativa el 18 de marzo de 2025 y, el 24 de junio del mismo año, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que reduce gradualmente la edad mínima de jubilación para los burócratas que no cotizan en las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), medida con un impacto presupuestal de 36 mil millones de pesos solo en el sexenio en curso. Pese a esa concesión, la Coordinadora sostuvo que la medida no atiende sus demandas de fondo, y la SEGOB y la SEP acumulan más de 140 reuniones con distintas secciones sindicales sin lograr un acuerdo definitivo.

La CNTE mantiene el paro nacional indefinido con un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México y ha advertido que extenderá e intensificará sus movilizaciones en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo partido inaugural está programado para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, bajo la consigna “Si no hay solución, no rueda el balón”.