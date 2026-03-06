$!Gobierno federal presenta el Plan Kukulkán para blindar la seguridad del Mundial 2026

El Gobierno federal presentó este viernes el Plan Kukulkán, una estrategia integral de seguridad coordinada con autoridades federales, estatales y municipales, así como con organismos internacionales, para garantizar la protección de visitantes, delegaciones y población durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El anuncio lo realizó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en Zapopan, Jalisco, una de las entidades sede del evento internacional.

“En el marco de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, México se prepara para recibir a millones de visitantes y a miles de representantes internacionales en lo que será uno de los eventos deportivos más importantes”, señaló el funcionario.

Indicó que, ante ese escenario, el gobierno federal puso en marcha el Plan Kukulkán en coordinación con las entidades que fungirán como sedes del torneo: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.



Coordinación entre más de 20 instituciones

De acuerdo con García Harfuch, la estrategia integra la participación de más de 20 dependencias federales, así como autoridades estatales y municipales, además de mecanismos de cooperación internacional con “Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos”.

Entre las acciones previstas se encuentran programas de capacitación especializada, ejercicios de planeación, simulacros a escala real, monitoreo permanente y sistemas de alerta temprana.



Operativos en estadios, aeropuertos y zonas turísticas

El Secretario de Seguridad indicó que la estrategia contempla dispositivos específicos de protección en las sedes mundialistas y en puntos estratégicos de movilidad y hospedaje.

También precisó que los operativos abarcarán “aeropuertos, vialidades y centros de hospedaje, así como esquemas de protección para delegaciones y asistentes”.

Además, informó que ya fue instalada una mesa de coordinación estratégica entre dependencias del Gobierno federal y representantes de la FIFA para planificar las operaciones de seguridad durante el evento.



Fuerzas de tarea para cada sede

Durante la presentación también participó Román Villalvazo, jefe del Centro de Coordinación del Mundial 2026, quien explicó que el operativo contempla estructuras específicas de despliegue para las ciudades sede.

El funcionario indicó que para México el torneo representa un doble desafío.

“Para México implica dos retos principalmente. El primero es mostrar un México confiable, seguro, organizado ante la comunidad internacional y el segundo es como estado mexicano tener la capacidad de hacer frente a los a los antagonismos que atenten contra la seguridad nacional”, afirmó.

Detalló que el plan contempla la creación de fuerzas de tarea y agrupamientos conjuntos para las sedes y subsedes del torneo.