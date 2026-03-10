$!Gobierno federal reporta disminución del 44% en homicidios; Harfuch destaca más de 46 mil detenciones

El promedio diario de homicidios dolosos en el país registró una disminución del 44 por ciento de septiembre de 2024 a febrero de 2026, lo que equivale a 38 casos menos al día, según informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.
Al presentar el informe de incidencia delictiva, Figueroa destacó que, a 17 meses del inicio de la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el país pasó de registrar 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 48.8 al cierre de febrero de 2026.
Asimismo, la titular del SESNP subrayó que la tendencia es sostenida, ya que el último mes se posicionó como el febrero con las cifras más bajas de los últimos 11 años. Si se compara exclusivamente con febrero de 2025 —cuando el promedio fue de 75 homicidios diarios—, la caída representa un 35 por ciento.
“Como vemos hay una disminución muy importante entre el último febrero, el de 2025, que se promedió 75 homicidios en promedio diario a febrero que como ya decíamos el promedio fue de 48.8, es una reducción de 35 por ciento y febrero de 2026 sería el mes más bajo de los últimos 11 años”.
Delito de homicidio en las entidades
Figuera reportó que poco más del 50 por ciento de los homicidios dolosos se concentra en ocho estados del país.
Durante febrero, Guanajuato encabezó la lista representando el 9.4 por ciento del total nacional, seguido de Sinaloa (7.9), Chihuahua (7.5), Baja California (7.2), Morelos (6), Veracruz (5.6), Estado de México (5.3) y Oaxaca (5.3 por ciento).
La encargada del Secretariado Ejecutivo señaló, al contrastar el primer bimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, que 26 entidades federativas registraron una disminución en su promedio diario de violencia letal.
Indicó que los descensos superiores al 50 por ciento, se observaron en San Luis Potosí (-86 por ciento), Quintana Roo (-69.3) y Aguascalientes (-65.4).
En cuanto a las entidades que al comienzo de la actual administración concentraban mayor cantidad de homicidios, Figueroa señaló que Guanajuato, que se mantiene en el primer lugar nacional, reportó una caída del 64 por ciento en comparación con su pico más alto registrado en febrero del año anterior.
“Lo comparamos con el punto más alto que registró Guanajuato de este periodo analizado que fue febrero precisamente del año pasado que llegó a registrar 12.71 homicidios diarios. Ya son 12 meses consecutivos en los que Guanajuato registra esta ya disminución”.
Figueroa también mencionó que otras entidades presentaron una tendencia a la baja del inicio del Gobierno de Sheinbaum en 2024 a febrero de 2026:
● Estado de México: caída del 61 por ciento, pasando de 6.63 a 2.61 casos diarios.
● Jalisco: descenso del 58 por ciento, de 4.8 a 2.04 homicidios por día.
● Guerrero: reducción del 72 por ciento, pasando de 6.58 a 1.86 homicidios promedio al día.
● Nuevo León: disminución del 68 por ciento, bajando de 5 a 1.61 homicidios diarios.
Asimismo, señaló que en Sonora, el promedio diario de asesinatos bajó un 55 por ciento, cayendo de 4.10 casos en septiembre de 2024 a 1.86 en febrero de 2026, mientras que Sinaloa, entidad que sufrió un repunte de violencia por pugnas del crimen organizado desde septiembre de 2024, registro un descenso del 44 por ciento.
Harfuch destaca más de 46 mil detenciones, golpes a cárteles y decomisos
Como parte del informe, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el balance de las acciones coordinadas realizadas entre octubre de 2024 y febrero de 2026.
En este periodo, Harfuch destacó la detención de 46 mil 400 personas vinculadas a delitos de alto impacto.
Además, señaló el aseguramiento de 24 mil armas de fuego y 346 toneladas de droga.
“El Ejército y la Marina han desmantelado 2 mil 318 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas que se traducen a millones de dosis que no llegarán a las calles”, sostuvo.
Durante su intervención, Harfuch también mencionó las operaciones más relevantes de los últimos 30 días, entre ellas la “Operación Bacanora”, en la cual se ejecutaron 12 órdenes de cateo en Baja California, Sonora y Sinaloa.
Estas acciones, indicó, derivaron en la captura de 12 presuntos integrantes de la célula “Los Rusos”, afín a la facción de Los Mayos.
En tanto, en Tapachula, Chiapas, informó que cayeron otros 15 supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa, siete de ellos extranjeros. “Se aseguraron 15 armas de fuego, más de mil cartuchos, granadas, equipo táctico y vehículos”, añadió.
Por otro lado, en Matamoros, Tamaulipas, fue detenido Antonio “N”, alias “Lexus”, un líder de célula afín al Cártel del Golfo que era considerado objetivo prioritario por las autoridades de Estados Unidos.
Respecto al combate al narcotráfico por vías marítimas y aéreas, Harfuch mencionó el aseguramiento de un semisumergible en Manzanillo, Colima, que transportaba más de 3 toneladas de cocaína, además de interceptar 2 toneladas adicionales en Acapulco, Guerrero.
En la presente administración, dijo Harfuch, la Marina suma más de 60 toneladas de cocaína incautadas en altamar.
En cuanto a la Estrategia Nacional contra la Extorsión implementada en julio de 2025, el Secretario de Seguridad reportó que la línea de denuncia anónima 089 ha recibido 161 mil llamadas.
En cuanto a las llamadas correspondientes a extorsiones consumadas (el 11 por ciento restante) Harfuch dijo que aportaron datos que permitieron abrir 5 mil 588 carpetas de investigación.
Esto ha derivado en la detención de 907 personas dedicadas a este delito en 24 estados del País.
Entre las capturas recientes, el funcionario destacó la de Gerardo “N”, “El Congo”, vinculado a la extorsión de productores de limón y aguacate en Michoacán, y la de David Andrés “N”, presunto extorsionador y “montachoques” que operaba en el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.
Delitos de alto impacto a nivel nacional
Además del descenso en homicidios, Marcela Figueroa presentó el balance sobre la evolución de los delitos de alto impacto en el país, los cuales registraron una disminución del 28 por ciento al comparar octubre de 2024 con febrero de 2026.
La funcionaria destacó que el País hila ocho años de tendencia sostenida a la baja.
“En 2018 el promedio diario de delitos de alto factor era de 969.4, mientras que en lo que llevamos de 2026, que sería el promedio preliminar de 2026, estamos en 456.3 delitos en promedio diario, lo que representaría una disminución en estos años del 53 por ciento y también destacando que este 2026 se perfila como el más bajo de este periodo analizado”, dijo.
Al desglosar los delitos —que en su mayoría corresponden a robos con violencia—, el secuestro reportó un decremento del 57.6 por ciento.
A la lista de delitos a la baja se sumaron el robo de vehículo con violencia (-31.1 por ciento), el robo a transportista con violencia (-24.8), el total de robos con violencia (-21.9), el robo a negocio con violencia (-21.1), la extorsión (-16.8) y el feminicidio (-11.8), según indicó la titular del Secretariado.
En contraste, reveló que el único delito de alto impacto que registró un incremento en el periodo analizado -el primer bimestre de 2026 comparado con el mismo periodo de 2025- fue el robo a casa habitación con violencia, el cual tuvo un alza del 1.9 por ciento, pasando de 10.03 a 10.22 casos diarios.