$!Gobierno federal reporta disminución del 44% en homicidios; Harfuch destaca más de 46 mil detenciones

El promedio diario de homicidios dolosos en el país registró una disminución del 44 por ciento de septiembre de 2024 a febrero de 2026, lo que equivale a 38 casos menos al día, según informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

Al presentar el informe de incidencia delictiva, Figueroa destacó que, a 17 meses del inicio de la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el país pasó de registrar 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 48.8 al cierre de febrero de 2026.

Asimismo, la titular del SESNP subrayó que la tendencia es sostenida, ya que el último mes se posicionó como el febrero con las cifras más bajas de los últimos 11 años. Si se compara exclusivamente con febrero de 2025 —cuando el promedio fue de 75 homicidios diarios—, la caída representa un 35 por ciento.

“Como vemos hay una disminución muy importante entre el último febrero, el de 2025, que se promedió 75 homicidios en promedio diario a febrero que como ya decíamos el promedio fue de 48.8, es una reducción de 35 por ciento y febrero de 2026 sería el mes más bajo de los últimos 11 años”.



Delito de homicidio en las entidades

Figuera reportó que poco más del 50 por ciento de los homicidios dolosos se concentra en ocho estados del país.

Durante febrero, Guanajuato encabezó la lista representando el 9.4 por ciento del total nacional, seguido de Sinaloa (7.9), Chihuahua (7.5), Baja California (7.2), Morelos (6), Veracruz (5.6), Estado de México (5.3) y Oaxaca (5.3 por ciento).

La encargada del Secretariado Ejecutivo señaló, al contrastar el primer bimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, que 26 entidades federativas registraron una disminución en su promedio diario de violencia letal.

Indicó que los descensos superiores al 50 por ciento, se observaron en San Luis Potosí (-86 por ciento), Quintana Roo (-69.3) y Aguascalientes (-65.4).

En cuanto a las entidades que al comienzo de la actual administración concentraban mayor cantidad de homicidios, Figueroa señaló que Guanajuato, que se mantiene en el primer lugar nacional, reportó una caída del 64 por ciento en comparación con su pico más alto registrado en febrero del año anterior.

“Lo comparamos con el punto más alto que registró Guanajuato de este periodo analizado que fue febrero precisamente del año pasado que llegó a registrar 12.71 homicidios diarios. Ya son 12 meses consecutivos en los que Guanajuato registra esta ya disminución”.

Figueroa también mencionó que otras entidades presentaron una tendencia a la baja del inicio del Gobierno de Sheinbaum en 2024 a febrero de 2026:

● Estado de México: caída del 61 por ciento, pasando de 6.63 a 2.61 casos diarios.

● Jalisco: descenso del 58 por ciento, de 4.8 a 2.04 homicidios por día.

● Guerrero: reducción del 72 por ciento, pasando de 6.58 a 1.86 homicidios promedio al día.

● Nuevo León: disminución del 68 por ciento, bajando de 5 a 1.61 homicidios diarios.