Gobierno federal suspende consulta de CURP durante 33 horas

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó el 15 de septiembre que dará mantenimiento a los sistemas del Registro Nacional de Población que se utilizan para consultar la Clave Única de Registro de Población.

Por este motivo, los portales que requieren ese dato para acceder o realizar trámites quedaron fuera de servicio.

Según una tarjeta informativa emitida por la ATDT en la Ciudad de México, la suspensión comenzó a las 20:00 horas del 15 de septiembre de 2026 y concluirá a las 05:00 horas del día 17 de septiembre, un periodo de 33 horas.

La interrupción coincidió con los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre. El día 16 es feriado oficial, por lo que muchas oficinas públicas permanecieron cerradas.

En el documento, la dependencia federal no precisó qué portales ni qué trámites se verían afectados.

Tampoco detalló en qué consistirían los trabajos de mantenimiento.

Se limitó a señalar que dejarían de funcionar todas las plataformas que solicitan la CURP para iniciar sesión o completar gestiones.

“Agradecemos de antemano su comprensión”, expresó la ATDT al cierre del comunicado, que difundió en su cuenta oficial de la red social X, @AgenciaGobMX.

La CURP es un requisito para una amplia gama de trámites gubernamentales en línea, entre ellos gestiones fiscales, educativas, de salud y de programas sociales.

La agencia no informó si los usuarios tendrían prórrogas en trámites con fecha límite durante el periodo de suspensión.

La ATDT tiene como objetivo unificar las capacidades tecnológicas del Gobierno de México para alcanzar la soberanía tecnológica y la inclusión digital. Según su perfil institucional, abrió su cuenta en X en enero de 2025.

Según lo anunciado, el servicio de consulta de la CURP y los portales vinculados volverán a operar a partir de las 05:00 horas del 17 de septiembre de 2026.