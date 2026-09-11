Gobierno federal traza mapa de riesgos para elección de 2027

El Gobierno federal inició la elaboración de un mapa de riesgos para el proceso electoral de 2027, con el cual determinará las zonas del País donde resultará necesario reforzar la presencia de la Guardia Nacional, según informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Explicó que el Gabinete de Seguridad ya trabaja en la identificación de las regiones donde podrían presentarse mayores problemas durante los comicios.

“Se está trabajando un diseño para ver dónde puede haber mayor riesgo en el País. Siempre se ha hecho, pero ahora hemos iniciado ya con ello, en dónde puede haber más riesgo y dónde se requiere mayor presencia de la Guardia Nacional, por ejemplo”, declaró.

El proceso electoral federal 2026-2027 arrancó formalmente el día 10 de septiembre, y culminará con la jornada del 6 de junio de 2027.

Además de las 500 diputaciones federales, estarán en disputa 17 gubernaturas y miles de cargos locales en las 32 entidades federativas.

El Instituto Nacional Electoral ha advertido que uno de los principales riesgos para los comicios es la intervención del crimen organizado.

En un análisis publicado el 4 de septiembre de 2026, el organismo electoral señaló antecedentes de personas armadas que intimidaron a ciudadanos para impedirles votar, presiones para favorecer candidaturas, robo de urnas y destrucción de material electoral.

El INE cuenta desde 2023 con un protocolo para prevenir factores de riesgo que contempla coordinación con autoridades de seguridad, elaboración de mapas de riesgo y medidas específicas para zonas con presencia de grupos criminales.

La elección de 2024 estuvo marcada por agresiones contra aspirantes y candidatos.

El proyecto Votar entre Balas, de la organización Data Cívica, documentó 130 ataques contra aspirantes, precandidatos y candidatos presuntamente perpetrados por grupos del crimen organizado entre septiembre de 2023 y la jornada electoral.

De ese total, 34 personas fueron asesinadas, 40 sobrevivieron a atentados, 32 recibieron amenazas y 10 fueron secuestradas. En otros 14 ataques armados murieron personas distintas al candidato.

Para los comicios de 2027, el propio INE ha señalado que la presencia del crimen organizado constituye uno de los riesgos que deberán atender las autoridades electorales, los partidos políticos y las instituciones de seguridad.