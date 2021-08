Gobierno Federal y Teletón firman convenio para atender a 20 mil niños con discapacidad

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este jueves un convenio con la Fundación Teletón, con el objetivo de dar atención a niños y adolescentes de escasos recursos con discapacidad en sus centros de rehabilitación. Este es el primer convenio que realiza el Gobierno Federal con una organización de la sociedad civil, según lo resaltó el mandatario nacional.

“Es la primera vez que vamos a hacer un convenio con una organización de la sociedad civil porque habíamos decidido entregar todo de manera directa a los beneficiarios sin intermediación y se acostumbraba a entregar apoyos del gobierno, presupuesto a asociaciones civiles y muchas veces estos apoyos no llegaban a los beneficiarios, por eso no entregábamos apoyos a las organizaciones civiles, filantrópicas, campesinas”, explicó el político tabasqueño.

“Hay muchas niñas y niños que nacen con una discapacidad menor, y como no son tratados porque no tienen forma, no tienen para terapias, estas discapacidades menores, leves, se convierten, con el tiempo, en discapacidades graves y de por vida. Tenemos centro de rehabilitación en los gobiernos estatales, el gobierno federal, pero no es suficiente”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Al mismo tiempo, Teletón fue creando una infraestructura de centros de rehabilitación en todo el país que por falta de recursos no es utilizada a plenitud, y queremos aprovechar que existen todas esas instalaciones”, agregó el mandatario nacional, quien detalló que con dicho convenio se atenderá a 20 mil niños de entre 0 y 17 años de edad, a cuyos padres se les otorgará una cuponera y un carnet, con el cual se controlarán las consultas o las citas para la rehabilitación.

Pedro Fernando Landeros Verdugo, presidente de la Fundación Teletón, aseguró que, con este convenio, se abre la puerta para que miles de niños y adolescentes sean atendidos en los 24 centros de rehabilitación, así como “miles” de instituciones públicas y privadas, establecidos en toda la República Mexicana.

“El convenio firmado hoy abre las puertas para que miles de niños y niñas sean atendidos en varias instituciones establecidas en la República Mexicana, instituciones públicas y privadas que dan atención a la población más vulnerable y que gracias a esta alianza podrán fortalecer el apoyo que brindan a miles de niños y niñas con discapacidad en todo el país”, dijo el presidente de la Fundación Teletón.

“Esta es la primera vez que se crea un programa federal, completo, que beca la rehabilitación de los niños con discapacidad que más lo necesitan. Es necesario que todos participemos, para acabar con todas estas desigualdades”, puntualizó Landeros Verdugo.

“Este convenio brindará atención integral a más de 20 mil niños y niñas en los 24 centros Teletón, por lo cual alcanzaremos una cobertura del 90 por ciento de territorio nacional. Brindaremos lo más importante: calidad en los servicios de Salud, calidad que todos merecemos recibir”, agregó el presidente de la Fundación Teletón.

Landeros Verdugo recordó que hace más de un año, durante los peores momentos de la pandemia del Covid-19, la Fundación Teletón y el Gobierno Federal celebraron un convenio que dio “grandes resultados”, y a través de él se atienden a personas que tienen complejas secuelas respiratorias, físicas y psicológicas provocados por el coronavirus SARS-CoV-2.

Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de Bienestar, informó que para ser beneficiario, la madre, padre o tutor del niño o adolescente solicitará la incorporación al programa. Después de ello, la institución hará un diagnóstico y presentará un plan específico.

Una vez que se tenga el plan de rehabilitación, la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal entregará un carnet y vales para llevar el control de las citas. Aunado a lo anterior, el Gobierno de México entregará el subsidio a los beneficiarios, a través de las instituciones, una vez que sea prestado el servicio a los menores de edad.

Fundado el 12 de diciembre de 1997 por Fernando Landeros Verdugo, la Fundación Teletón México, es una institución de asistencia privada no gubernamental, cuyo patronato está integrado por diferentes empresarios mexicanos, para brindar atención médica a niños con discapacidad, cáncer y autismo.

AMLO RECONOCE LABOR DEL TELETÓN

El 14 de diciembre del 2019, el Presidente López Obrador expresó su felicitación a quienes han hecho que durante 22 años se consolide el sistema Teletón, para atender a niños y adolescentes con discapacidad.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario nacional convocó a toda la población que pueda ayudar en el Teletón, a que lo haga, “porque es una noble tarea, es para sentirnos todos más humanos, esto es una tarea de mucha dimensión social, noble”.

El político tabasqueño destacó que la labor del Teletón es importante, porque no solo se trata de ayuda económica, sino de asistencia médica y rehabilitación, ya que hay condiciones que pueden atenderse con terapia.

“Ojalá con un esfuerzo, nosotros vamos a seguir apoyando de esta fortuna, pero estamos conscientes que hace falta reforzar la atención médica, todo lo que es la rehabilitación para quienes tienen una discapacidad”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

López Obrador agregó que por parte del Gobierno Federal, “estamos haciendo lo que corresponde”, y recordó que durante 2019 se entregaron pensiones a 810 mil personas con discapacidad, principalmente niños pobres, de comunidades marginadas e indígenas, lo cual representa la inversión de 9 mil 100 millones de pesos.

Para 2020 se aumentaría cinco mil millones más para llegar a un monto de alrededor de 14 mil 100 millones de pesos y llegar a un millón de personas con discapacidad atendidas, con una pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales, abundó el presidente.

“Hacemos esto porque es una ayuda de manera personal a cada familia o cada persona con discapacidad que lo requiere o lo necesita”, agregó el mandatario nacional, además de recordar que en el país habitan 7 millones de personas con discapacidad.