Los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso y Felipe Fuentes Barrera, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se reunieron, la tarde del 30 de mayo con integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con motivo del Proceso Electoral Federal 2023-2024.

Por parte del Gobierno federal acudieron los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, de Marina, y de Relaciones Exteriores, Luisa María Alcalde Luján, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Luis Crescencio Sandoval González, José Rafael Ojeda Durán y Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra, respectivamente.

Así como el comandante de la Guardia Nacional, David Córdova Campos; el director general del Centro Nacional de Inteligencia -de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana-, Audomaro Martínez Zapata; y, Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“En el encuentro se acordó la coordinación para el resguardo de los paquetes electorales, en una acción del Ejército Mexicano, posterior a los comicios”, indicó la Sala Superior del TEPJF, en un comunicado.

“Se hizo hincapié en que el país se encuentra en condiciones de paz y tranquilidad para el día de la jornada electoral, este domingo 2 de junio. Entre los acuerdos está la coordinación para el resguardo de los paquetes electorales, en una acción del Ejército Mexicano, posterior a los comicios”, dijo, por su parte, la Segob, en otro comunicado.

Por su parte, ante la aparición de mantas relacionadas con la jornada comicial y los asesinatos de aspirantes y candidatos, Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral, indicó que rechazaban cualquier tipo de violencia y realizó un llamado a los actores políticos a la calma.

“Este instituto rechaza categóricamente cualquier tipo de violencia, origen de la misma, que se dé en este proceso electoral, todas aquellas que se han venido dando es algo que este INE no puede avalar, aquí hacemos un llamado a todos los actores políticos que ya en este momento de veda guardemos la debida calma”, agregó Taddei Zavala, durante una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada de otros consejeros, tras inaugurar la Macrosala de Prensa para la jornada comicial.

En su turno, el consejero Jaime Rivera Velázquez rechazó que el Instituto Nacional Electoral pudiera pronunciarse para pedir una tregua a quienes perpetran dichos actos violentos, ya que cuestionó que dichas personas tuvieran conciencia cívica.

“Yo no sé si eso tendría sentido, yo no sé qué clase de llamados se podrían hacer a asesinos, criminales, yo no creo que tengan mucha conciencia cívica, en todo caso a mí me parecería inútil o totalmente ineficaz, yo no comparto una idea de invitar o convocar a criminales a respetar la vida. Eso sería casi una forma de normalizar la violencia”, agregó.

“Más bien creo que sí es válido hacer, como parte de este instituto, un enérgico llamado a las autoridades del gobierno que son las responsables de brindar seguridad pública. Es muy triste y debe ser indignante que haya personas asesinadas y más aún, que se manche la elección con asesinatos de candidaturas”, abundó Rivera Velázquez.