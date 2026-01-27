Gobierno mexicano nombrará 32 delegados estatales para controlar becas de la 4T

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alista un decreto para transformar la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, creada por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador en el 27 de mayo de 2019, que ahora se llamará Becas Bienestar Coordinación Nacional y seguirá siendo un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

El decreto establece que “para el debido cumplimiento de los objetivos, a cargo de Becas Bienestar, contará con Oficinas de Representación Estatal en cada una de las entidades federativas”.

Los nombramientos quedarán a cargo de Mario Martín Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública.

Estos representantes se sumarán a otros que ya operan para el Gobierno federal en todas las entidades, como los delegados de los Programas del Bienestar —que en teoría también vigilan el reparto de becas— y los coordinadores estatales del IMSS-Bienestar.

Las Delegaciones de Programas para el Desarrollo fueron creadas en noviembre de 2018 y están adscritas a la Secretaría de Bienestar.

La Coordinación de Becas tuvo un crecimiento exponencial durante la 4T. En 2020, controló el 21.4 por ciento del presupuesto total de la SEP, pero para 2026 tiene asignados casi 186 mil millones de pesos, que equivalen al 35.5 por ciento.

El presupuesto de la Coordinación creció de 58 mil 200 millones de pesos en 2019 a 70 mil millones en 2020, cuando representó el 21.4 por ciento del presupuesto total de la SEP.

Para 2025 alcanzó los 128 mil 600 millones de pesos, y en 2026 llegará entre 185 mil y 186 mil millones de pesos, equivalentes al 35.5 por ciento del presupuesto educativo total de mil 178 mil 872 millones de pesos.

Esto deriva del incremento constante de beneficiarios de las becas, que pasaron de 7.7 millones en 2019 a 11.3 millones en 2024, un aumento de 47 por ciento, y la meta es llegar a 13.7 millones en 2026.

No obstante, según el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, la proyección oficial para 2026 elevó la cobertura hasta los 22.8 millones de beneficiarios, lo que representa un crecimiento superior al 200 por ciento desde 2019.

Tres programas principales de becas

El presupuesto de becas para 2026 se distribuye en tres programas principales:



Beca Universal Rita Cetina: 129 mil 386 millones de pesos

Dirigida a estudiantes de educación básica (primaria y secundaria). Por primera vez en 2026 se amplió para incluir a estudiantes de primaria, con un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos destinado a útiles escolares y uniformes.

Las familias con estudiantes de secundaria reciben un apoyo bimestral de mil 900 pesos, con 700 pesos adicionales por cada hijo adicional inscrito en secundaria.



Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez: 42 mil 559 millones de pesos

Destinada a estudiantes de preparatoria o bachillerato público menores de 25 años. El apoyo es de mil 900 pesos bimestrales durante los 10 meses del ciclo escolar, suspendiéndose en vacaciones. Según las reglas de operación, el apoyo puede otorgarse hasta por 30 meses, siempre que el estudiante continúe inscrito.



Jóvenes Escribiendo el Futuro: 12 mil 650 millones de pesos

Programa dirigido a estudiantes de educación superior, con un apoyo de 2 mil 400 pesos mensuales entregados bimestralmente hasta por 40 mensualidades en un periodo de cinco años.