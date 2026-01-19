Gobierno México confirma vuelo autorizado de aeronave militar de EU para ‘capacitación bilateral’

Un avión militar Lockheed Martin C-130J-30 Super Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó el sábado 17 de enero en el Aeropuerto Internacional de Toluca con autorización de las autoridades mexicanas, según confirmó el Gabinete de Seguridad federal.

La aeronave, con matrícula 08-5726, transportó a personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hacia territorio estadounidense, para recibir capacitación especializada como parte de los acuerdos de colaboración bilateral vigentes entre ambos países.

Según la plataforma de rastreo aéreo Flightradar24, la aeronave despegó de la base militar Dyess, ubicada en Abilene, Texas, a las 11:50 horas del sábado 17 de enero de 2026 y arribó a Toluca a las 14:46 horas del mismo día.

El domingo, la aeronave partió de Toluca y aterrizó en Brownsville, Texas, a las 11:14 horas.

Antes de viajar a México, el avión realizó al menos ocho vuelos en territorio estadounidense, principalmente desde las bases militares de Dyess y Warner Robins, ubicadas en Georgia.

El Gabinete de Seguridad informó el 18 de enero, a través de un comunicado difundido en redes sociales, que la presencia del avión Hércules C-130 obedeció a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas relacionado con actividades de capacitación.

“Estas operaciones se realizan conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”, señaló la institución.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró, este 19 de enero, durante su conferencia de prensa matutina, que la autorización para este vuelo se otorgó desde octubre de 2025 y que no implicó el ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional, por lo que no requería aprobación del Senado.

“Fue una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación”, afirmó.

“No tendría por qué haber consultado, no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos”, indicó.

Sheinbaum Pardo detalló que un equipo de la SSPC viajó en dicho vuelo para recibir capacitación en Estados Unidos por parte del Comando Norte de Estados Unidos y precisó que el personal permanecerá en ese país.

Explicó que cuando concluya la capacitación, los funcionarios mexicanos regresarán a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

También aclaró que este tipo de operaciones no son excepcionales y que aviones de este tipo han aterrizado en otras ocasiones.

“Ya han entrado en otras ocasiones; la diferencia es que ahora aterrizaron en Toluca”, aseguró

Respecto a la razón por la que la aeronave militar estadounidense no aterrizó en la base aérea de Santa Lucía, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Sheinbaum Pardo respondió que “fue una condición que se estableció, en efecto deben aterrizar en las bases aéreas militares y en este caso aterrizaron en Toluca”.

Mencionó que el aterrizaje en Toluca fue autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

El aterrizaje del avión militar estadounidense se registró en un contexto de tensión diplomática con Estados Unidos, donde el Gobierno de Donald Trump ha intensificado las exigencias hacia México, para obtener resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico.

El personal de la SSPC que viajó a Estados Unidos para capacitación forma parte de los esfuerzos del Secretario Omar García Harfuch, por profesionalizar y fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad mexicanas.

García Harfuch creó, en noviembre de 2025, la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), un cuerpo especializado de agentes que llevará a cabo acciones de inteligencia para la identificación y captura de generadores de violencia, así como objetivos prioritarios del Gobierno Federal.