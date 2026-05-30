Gobierno niega hackeo pero detecta ‘acceso no autorizado’ a datos del programa La Escuela es Nuestra

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que detectó un acceso no autorizado a información relacionada con algunos comités escolares del programa La Escuela es Nuestra.

El acceso, dio a conocer en un comunicado, ocurrió mediante credenciales con usuario y contraseñas comprometidas, lo cual permitió tener acceso a información de algunos comités escolares.

“No se trata de un hackeo o vulneración a la plataforma de los Programas del Bienestar”, aseguró.

La Escuela es Nuestra es un programa del Gobierno federal que entrega recursos directamente a los comités escolares, integrados por padres de familia, docentes y directivos.