Gobierno niega hackeo pero detecta ‘acceso no autorizado’ a datos del programa La Escuela es Nuestra

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que detectó un acceso no autorizado a información relacionada con algunos comités escolares del programa La Escuela es Nuestra.
El acceso, dio a conocer en un comunicado, ocurrió mediante credenciales con usuario y contraseñas comprometidas, lo cual permitió tener acceso a información de algunos comités escolares.
“No se trata de un hackeo o vulneración a la plataforma de los Programas del Bienestar”, aseguró.
La Escuela es Nuestra es un programa del Gobierno federal que entrega recursos directamente a los comités escolares, integrados por padres de familia, docentes y directivos.
Se monitorea y se revisan los controles de seguridad
Asimismo, destacó que los protocolos de ciberseguridad permitieron identificar y frenar la vulnerabilidad.
Hasta el momento, las autoridades no han informado el número de registros involucrados ni el alcance específico de la información consultada.
Ante lo ocurrido, la Agencia destacó que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Bienestar en el monitoreo y en la revisión integral al sistema e implementación de nuevos controles para fortalecer la seguridad.