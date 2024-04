Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación, desmintió que el Gobierno federal pretendiera quitarle el dinero a los trabajadores de sus cuentas de ahorro para el retiro.

A través de un video publicado en redes sociales, acusó a las Afores de querer desinformar a la población, ya que la ley señalaba que estas debían transferir el dinero no reclamado al Instituto Mexicano del Seguro Social y, según ella, no lo hacían, debido a que regresaban sólo el 3.7 por ciento de los fondos de pensiones que no eran reclamados por los trabajadores.

Moisés Ignacio Mier Velazco -coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados- y Angélica Ivonne Cisneros Lujan, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, presentaron el 10 de abril una iniciativa de reforma al sistema de pensiones del IMSS, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Ello con el objetivo de crear un nuevo fideicomiso público, denominado Fondo de Pensiones para el Bienestar, que estaría constituido y administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y cuyo fiduciario sería el Banco de México.

“Hoy la ley establece que las Afores tienen la obligación de transferir los recursos de las cuentas no reclamadas al IMSS. Lo cierto es que no lo hacen y han interpretado esta norma como han querido para beneficiarse de los rendimientos”, acusó Alcalde Luján.

“Para darnos una idea, de un monto cercano a 40 mil millones, [las Afores] únicamente han transferido cerca de mil 500 y, para colmo, cobran comisiones. La propuesta es establecer que estos recursos no reclamados vayan al Fondo de Pensiones para el Bienestar y que se establezca una reserva para que cualquier trabajador o sus beneficiarios que lo reclamen con posterioridad, puedan acceder a ellos en cualquier momento”, explicó Alcalde Luján.

Garantizó que en caso de aprobarse la iniciativa, habría un fondo para que la gente reclamara su dinero. Además, enfatizó que no se tocarían los recursos de los trabajadores, ya que el derecho a recuperar dichos recursos era imprescriptible.

“Se está proponiendo crear un fondo solidario para complementar las pensiones de los trabajadores que reciben hasta el salario promedio registrado en el IMSS y así garantizar que se jubilen con el 100 por ciento de su salario”, detalló.

La funcionaria federal aseguró que la iniciativa de reforma buscaba crear un fondo solidario para complementar las pensiones y que los trabajadores se jubilaran con el 100 por ciento.

“El Fondo de Pensiones para el Bienestar será administrado por el Banco de México y tendrá como fuente de financiamiento, el 70 por ciento de los recursos que se obtengan por la incautación de bienes, hoy administrados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”, dijo.

“Amanecimos con primeras planas, artículos de opinión que infieren que el Gobierno pretende quitarles el dinero a los trabajadores de sus cuentas de ahorro. Nada más falso, al contrario [...] No se tocan los recursos de los trabajadores, el derecho a reclamarlo es imprescriptible y, por supuesto, que hay un evidente interés de las Afores en desinformar”, enfatizó.

Además, Alcalde Luján detalló que del 25 por ciento de las utilidades se obtendrían de las empresas paraestatales operadas por las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, como era el caso del Tren Maya o de Mexicana de Aviación, entre otras. Además, de los recursos que se obtuviera de la liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, así como de las cuentas no reclamadas a las Afores.

Pidió esperar la decisión que tomaran los integrantes del Congreso de la Unión, pero indicó que esperaba que se avanzara en revertir las reformas “neoliberales” impulsadas por los entonces presidentes Ernesto Zedillo Ponce de León y Felipe Calderón Hinojosa, que, según ella, tanto daño habían causado, para garantizar una pensión digna para todos los trabajadores de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los ahorros de las Afores no se verían afectados con la iniciativa de reforma para que los ahorros no reclamados en el IMSS, el ISSSTE y las Afores fueran trasladados automáticamente al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Recordó que con la iniciativa de reforma que presentó el 5 de febrero de 2024, en la que se proponía que los trabajadores recibieran como jubilación el 100 por ciento del último salario que percibieron, se decidió crear un “fondo de pensiones solidario”, para compensar el monto y poder financiar los recursos para pagar las pensiones.

Según López Obrador, el Fondo de Pensiones para el Bienestar se financiaría con los recursos obtenidos por el INDEP, las utilidades que se obtuvieran del Tren Maya y Mexicana de Aviación, además de la venta de los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

“Bueno, para todos los trabajadores y para todo el pueblo, ¿de qué se trata? No se tocan los afores de nadie; al contrario, se protege. Mientras estemos nosotros y creo que así va a ser en el futuro, no hay nada que temer sobre los fondos de pensiones, lo que es de los trabajadores; al contrario, lo que estamos haciendo es fortaleciendo esos fondos”, dijo.

“¿Por qué los estamos fortaleciendo? Porque cuando llegamos al gobierno las administradoras de estos fondos, las afores, cobraban cantidades muy altas de comisiones por encima de lo que se cobraba en otros países de América Latina y del mundo. Entonces, enviamos una iniciativa y se estableció un promedio; sólo por ese promedio los trabajadores —porque eso me da la oportunidad, tu pregunta— han obtenido 150 mil millones de pesos, con esa decisión que tomamos, porque las administradoras abusaban y cobraban comisiones altísimas. Entonces se puso orden, entonces no hay nada que temer en cuanto a la cantidad de ahorros por pensiones”, explicó López Obrador.

“¿Qué significa el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar? Significa corregir lo que hizo mal Zedillo cuando deciden hacer una reforma para que un trabajador, en vez de recibir cuando se jubila el 100 por ciento de su salario, reciba el 40 por ciento o menos. Entonces, ya empezamos a corregir eso, pero, de todas maneras, con la reforma que hicimos recibirían 50, 60 por ciento, y ahora lo que queremos es que reciban el 100 por ciento. Por eso, decidimos crear un fondo para compensar este Fondo de Pensiones Solidario a quien se jubile con esa ley, con esa contrarreforma en materia de pensiones, y se le pueda entregar el equivalente a su sueldo cuando se jubile”, afirmó.

“Ahora, lo mismo en el caso del ISSSTE, porque lo que hizo Zedillo lo repitió Calderón con los Trabajadores al Servicio del Estado, la misma reforma, igual. Entonces, este fondo de pensiones solidaria va a ayudar a que el trabajador reciba lo justo cuando se jubile. Es enderezar, corregir esta gran injusticia que se cometió en el gobierno de Zedillo y en el Gobierno de Calderón. Entonces, ¿cómo se va a crear el fondo de pensiones solidarias? Tiene varias fuentes de financiamiento”, reiteró.

“Por un lado, todo lo que se confisca y que tiene que ver con el Instituto, que llamamos, para Devolver al Pueblo lo Robado, de ahí se va a alimentar este fondo. También de las utilidades de las empresas como el Tren Maya, como Mexicana de Aviación, como el Transístmico. Cuando tengan utilidades esas empresas, que van a estar administradas por la Secretaría de la Defensa y por Marina, esas utilidades van a pasar a ese fondo. También, los terrenos, bienes de Fonatur que quedaron y que cuidamos para que no se los roben o que se usaban sin que entregaran ninguna contraprestación, todo eso va a ese fondo”, insistió.

“Pero también hay algo que tiene que ver con las Afores: las administradoras de las Afores se quedan con pensiones no reclamadas, pasa un tiempo y se quedan con ese dinero; por eso están haciendo también ruido, porque ese dinero les queda a ellos. Si una persona no reclama y estuvo aportando su cuota, le queda a las Afores”, reiteró.

“Hace algún tiempo se hizo una modificación para que esos remanentes no reclamados pasaran al fondo del Seguro Social, ya está en la ley. Ahora lo que se está planteando en este Fondo de Pensiones Solidarias es que esos remanentes también vayan al fondo de pensiones, igual que otros recursos de otras fuentes de financiamiento; pero como, aunque ya está en la ley y ya deberían de estarlos entregando esos recursos las afores al Seguro Social, no los entregan, entonces por eso queremos que quede en la ley para que esos recursos remanentes no reclamados pasen al fondo”, dijo.

“Y va a quedar una reserva para que, si pasa el tiempo y un trabajador lo reclama, se le entregue, pero no dejar los fondos en las afores, porque ahí está sudando el dinero o puede quedarse en definitiva en las Afores [...] Pues se hace un cálculo de hasta 40 mil millones. Estoy hablando de lo que no está reclamado. Entonces, eso, no todo, sino una parte, porque hay que dejar una reserva, porque si alguien presenta una denuncia, un familiar, se le tiene que entregar, mientras tanto pasa al fondo de pensión que va a manejar el Banco de México. Todo esto qué bien que me preguntas, porque ahí los estoy viendo cómo quieren manipular al grado de decir que nos queremos quedar con las afores, cuando no es ese el propósito”, finalizó.

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro aseveró que la iniciativa que presentó el grupo parlamentario del partido Morena en la Cámara de Diputados no expropiaría los recursos de las entidades financieras, sino que formalizaría un proceso existente.

“Es importante aclarar que la iniciativa no contempla ninguna expropiación de recursos como se ha señalado en algunos medios. Lo que plantea es formalizar una transferencia de recursos que se ha estado haciendo ya desde hace algunos años. Además, mantiene la condición de imprescriptibilidad de los recursos de los trabajadores, tal y como se estableció desde la reforma de 2020”, dijo en un comunicado.

“Los trabajadores de México pueden confiar plenamente en la seguridad de sus recursos en el Sistema de Ahorro para el Retiro. Amafore manifiesta su voluntad de diálogo en cualquier política a favor de los trabajadores mexicanos”, expuso.

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, denunció que Morena buscaba apropiarse de los fondos de ahorro para el retiro.

“Se quieren quedar con sus pensiones una vez que cumplan 70 años; así de fácil. Si por alguna razón tú sigues trabajando, tu dinero, en automático, se va a ir a un fondo de pensiones que le llaman de bienestar. Ese es el saqueo que Morena quiere hacer en este momento en el Congreso y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que despojen a las personas de 70 años y más de lo mucho que les costó ganarse la vida”, advirtió, durante un mitin con mujeres, llevado a cabo en Naucalpan, Estado de México.