Gobierno no encubre ni pacta con criminales: Ariadna Montiel

“México y su gobierno no pacta con ningún delincuente”, afirmó la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, al retomar los cuestionamientos de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posible participación de autoridades estadounidenses en la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada y exigir que se esclarezca lo ocurrido.

Durante la Asamblea en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, realizada este sábado en Taxco, Guerrero, Montiel Reyes sostuvo que debe explicarse por qué en 2024 Zambada fue trasladado a Estados Unidos sin conocimiento del gobierno mexicano y qué ocurrió con los acuerdos posteriores entre autoridades de ese país y dirigentes del crimen organizado.

“Nuestra Presidenta acaba de aclarar que en México y su gobierno no pacta con ningún delincuente, que queremos que se explique por qué el año 2024 se sustrajo a un líder del crimen organizado sin el conocimiento del gobierno mexicano. Después de eso vino acuerdos de ese gobierno, del vecino del norte, con esos dirigentes del crimen organizado y queremos que se aclare y que se explique qué fue lo que pasó”, declaró.



El impacto de la captura en la violencia de Sinaloa

Las declaraciones de Montiel Reyees se producen después de que Sheinbaum planteó en su conferencia matutina del viernes que, si autoridades estadounidenses participaron en la captura y traslado de Zambada, esa intervención pudo haber favorecido a una facción del Cártel de Sinaloa frente a otra, lo que habría contribuido al conflicto interno entre Los Chapitos y Los Mayos y al incremento de la violencia en Sinaloa.

Sheinbaum señaló que existe una diferencia entre la cooperación mediante el intercambio de información para que las autoridades mexicanas realicen las detenciones y una intervención extranjera que termine beneficiando a un grupo criminal frente a otro.

“Es muy distinto cuando hay información y es el Estado mexicano quien detiene a los delincuentes, muy distinto, baja la violencia. Muy distinto a detener a uno frente a otro y provocar una división interna o tener acuerdos con una parte de un grupo frente a otro grupo”, afirmó.



Morena rechaza vínculos con el crimen organizado

En ese contexto, la dirigente nacional de Morena rechazó las versiones que atribuyen a Morena o al gobierno de la Cuarta Transformación vínculos con organizaciones criminales.

“Nosotros no encubrimos a nadie, por el contrario”, sostuvo Montiel Reyes.

Añadió que México no se niega a mantener cooperación con otros países para combatir al crimen organizado, pero afirmó que esa colaboración debe realizarse con respeto a la soberanía nacional.

“México no se niega a tener una cooperación con otros países, porque juntos tenemos que combatir a la delincuencia”, dijo.

Montiel contrastó los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que durante los dos primeros Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugó y permaneció prófugo, mientras que, afirmó, en el sexenio de López Obrador se realizaron operativos contra integrantes del Cártel de Sinaloa, incluidos los hijos del capo.

“Nunca se nos olvide que fue en el gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón que ‘El Chapo’ Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, se fugó y estuvo fugitivo durante esos dos gobiernos y fue después que se le detuvo y se le extraditó a Estados Unidos y fue nuestro presidente el que hizo una operación para detener a los hijos de este dirigente para que no siguieran haciéndole daño, especialmente a la juventud”, afirmó.