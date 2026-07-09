Gobierno prepara alerta telefónica ante pronóstico de temporada de lluvias y ciclones más intensa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno federal prevé tener listo en dos meses un sistema de alertamiento telefónico para advertir a la población sobre lluvias intensas y ciclones.

Explicó que el mecanismo permitirá enviar mensajes focalizados a zonas de riesgo, con distintos niveles de advertencia según la probabilidad e intensidad de los fenómenos meteorológicos.

“El objetivo es que en dos meses más o menos tengamos listo el alertamiento telefónico para que se pueda informar a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos y particularmente en ciertas zonas en acuerdo con las compañías telefónicas”, declaró.

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, señaló que el sistema se desarrolla en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y el Servicio Meteorológico Nacional para incorporar avisos específicos sobre huracanes.

Sostuvo que México será uno de tres países del continente americano con alertamiento por telefonía celular, junto con Estados Unidos y Chile.

Velázquez Alzúa indicó que Protección Civil mantiene comunicación diaria con el SMN para difundir pronósticos entre autoridades federales, estatales y municipales, así como a la población mediante redes sociales.

Explicó que la dependencia actualiza mapas de riesgo, vigila presas y cuerpos de agua, identifica zonas susceptibles de inundaciones o deslaves y revisa refugios temporales en municipios con mayor probabilidad de lluvias.

Informó que se instalarán puestos de comando en los 17 estados costeros, encabezados por gobernadores y con participación de alcaldías, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, Pemex y autoridades educativas y de salud.

Añadió que ya se instalaron 11 de esos puestos y que los seis restantes quedarán concluidos la próxima semana.

“Estamos preparados, el Gobierno de México estamos preparados, que constantemente tenemos reuniones de coordinación con la Defensa, con la Guardia Nacional y con la Marina”, aseguró Velázquez Alzúa, quien precisó que los planes DN-III-E y Marina permanecen habilitados para atender a la población durante la temporada de lluvias y ciclones.

En paralelo, el SMN alertó que México podría enfrentar un fenómeno de “El Niño” muy fuerte entre finales de 2026 e inicios de 2027, con mayor actividad ciclónica en el Pacífico, lluvias intensas en el norte durante el invierno y riesgo de sequía en el centro del País durante 2027.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, informó que la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial aumentó en los últimos meses y ya cruzó el umbral que marca la presencia de “El Niño”.

“Estamos esperando que con esta tendencia justo en el pico de la temporada de lluvias, septiembre, octubre, estemos alcanzando ya la fase de ‘Niño’ muy fuerte y el pico lo vamos a estar alcanzando por ahí de diciembre”, explicó, quien indicó que existe 63 por ciento de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre, diciembre y enero.

Vázquez Romaña expuso que el calentamiento del Pacífico favorece la formación de ciclones tropicales, por lo que se espera una temporada más activa en esa cuenca.

El SMN prevé entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico, donde hasta el momento se han formado cuatro, mientras que en el Atlántico estima entre 11 y 15 sistemas, de los cuales sólo se ha registrado uno.

Aclaró que una mayor formación de ciclones no significa que todos impactarán territorio mexicano, pues algunos se alejarán de las costas y otros podrían aproximarse.

Sheinbaum Pardo indicó que existe la probabilidad de que haya más ciclones e incluso de mayor intensidad, aunque precisó que no es posible saber con anticipación cuáles tocarán tierra.

“Si van a llegar a la costa o no, no se puede saber hasta unos días antes”, señaló.

De acuerdo con el pronóstico presentado, durante julio y agosto las lluvias podrían ubicarse por debajo del promedio en regiones del norte, noreste, centro y sureste del País. En septiembre las precipitaciones tenderían a normalizarse, mientras que en octubre se anticipan lluvias por arriba del promedio en el noroeste, en coincidencia con la interacción de ciclones y frentes fríos.

Para el invierno, el SMN prevé condiciones más húmedas en Baja California, Sonora, Chihuahua y el resto de la frontera norte, por una mayor presencia de frentes fríos, tormentas invernales y ríos atmosféricos.

La Presidenta advirtió que una reducción de lluvias durante el verano podría propiciar temperaturas más altas en la primavera de 2027, con riesgo de sequía en el centro del País. “Probablemente sequía el próximo año en el centro del País, esas son las probabilidades que tenemos”, agregó.