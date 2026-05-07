$!Gobierno presenta plan de $140 mil millones para ampliar y rehabilitar la red nacional de gasoductos

El Gobierno federal presentó este jueves el Plan de Modernización de la Infraestructura en Gasoductos para la Soberanía Energética, un proyecto con horizonte al año 2030 que contempla una inversión total de 140 mil 905 millones de pesos para fortalecer, ampliar y rehabilitar la red nacional de transporte de gas natural. Durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum, la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que el paquete forma parte de la Estrategia Integral de Gas Natural y tiene como objetivo central garantizar el suministro para las nuevas centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, así como asegurar abasto confiable para la industria, los Polos del Bienestar y la actividad económica del País.

Inversión combinada de CFE y Cenagas González Escobar explicó que el plan integra aportaciones tanto de la Comisión Federal de Electricidad como del Centro Nacional de Control del Gas Natural. “Contempla una inversión de más de 53 mil millones de pesos por parte de la Comisión Federal de Electricidad y más de 87 mil millones de pesos por parte del Centro Nacional de Control del Gas Natural”, detalló.

La titular de la Sener especificó que la CFE construirá nueve nuevos gasoductos que suministrarán gas a 13 nuevas plantas de ciclo combinado. Siete de esas plantas están por concluirse, cuatro ya fueron licitadas y dos más serán licitadas próximamente. Por su parte, el Cenagas construirá tres gasoductos adicionales y realizará trabajos de mantenimiento y rehabilitación sobre la red nacional existente, que suma 21 mil 149 kilómetros, de acuerdo con el reporte técnico.

Garantizar suministro, eficiencia y soberanía energética Acompañada por el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro; la directora de la CFE, Emilia Calleja Alor; y el director del Cenagas, Cuitláhuac García, González Escobar afirmó que la inversión constituye un paso estratégico para asegurar la disponibilidad de gas natural hacia el final de la década. Con los nuevos proyectos, dijo, se busca “garantizar el abasto seguro, eficiente y oportuno de todo el gas natural en el País”, además de abastecer a los Polos del Bienestar del Plan México y asegurar el consumo requerido por la industria y los sectores productivos. El programa contempla obras de ampliación, interconexiones, mantenimiento profundo y modernización tecnológica, con el fin de reducir vulnerabilidades, incrementar la confiabilidad operativa y maximizar el aprovechamiento de la infraestructura existente.

Un proyecto alineado con la política energética La presentación del plan se enmarca en la política energética expuesta por la Secretaria de Energía el pasado 14 de abril, cuando afirmó que “creemos en el Estado como planificador, coordinador, promotor, árbitro y guardián, y creemos que es absolutamente necesario su fortalecimiento”. Durante su intervención en la inauguración de la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, González Escobar enfatizó que el Estado retoma un papel central en la conducción del sistema energético nacional, bajo una lógica de largo plazo que combina soberanía, innovación, transición energética y participación privada regulada.