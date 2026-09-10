Gobierno propone tasa cero de IVA para libros

El Gobierno federal propuso aplicar la tasa cero del IVA a los libros, con el fin de que editoriales y vendedores puedan solicitar la devolución del impuesto que pagan por sus gastos de operación.

La medida quedó incluida en el Paquete Económico y fue expuesta en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este jueves.

Sheinbaum Pardo explicó que el cambio implicará para el Servicio de Administración Tributaria dejar de recaudar alrededor de 200 millones de pesos al año, recursos que permanecerán en el sector editorial.

”¿Qué representa para el SAT? Es dejar de recuperar alrededor de 200 millones de pesos al año. Entonces eso se les integraría a las casas editoriales”, señaló.

Antonio Martínez Dagnino, director del SAT, detalló que los libros se encuentran actualmente en régimen de exención, esquema bajo el cual quienes los comercializan no trasladan el impuesto al consumidor, pero tampoco pueden pedir la devolución del IVA que erogan en sus gastos.

”Los libros están exentos, no pagas el IVA del 16 por ciento, pero la modificación es que quien vende ese libro no cobra el IVA porque está exento, pero ahora se va a pasar de exento a tasa cero. Eso quiere decir que sus gastos los puede solicitar en devolución”, explicó.

Sostuvo que la modificación beneficiará tanto a personas físicas como a empresas dedicadas a la venta de libros.

”Es un apoyo para todas las personas y para las compañías que venden libros”, dijo.

Sheinbaum Pardo aseguró que la comunidad librera había solicitado el cambio desde tiempo atrás y que la propuesta cobró impulso luego de que instruyó buscar mecanismos de apoyo para Editorial Era.

”Y ahora que se dio lo de la Editorial Era, que les pedí cómo se puede ayudar a la editorial, me mandaron una carta a Paco y Claudia y me dijeron: ‘Es que es mucho mejor que no solo se ayude a Editorial Era sino a todas las editoriales’”, relató la Presidenta.

Agregó que la propuesta también fue promovida desde hace tiempo por la Brigada para Leer en Libertad y por el escritor Paco Ignacio Taibo II.

Bajo el esquema de tasa cero, el precio final al consumidor se mantendría sin el traslado del 16 por ciento, mientras que la cadena de producción y comercialización podrá acreditar y recuperar el impuesto pagado en insumos como papel, impresión, distribución y servicios.

La propuesta deberá ser discutida y votada por el Congreso de la Unión como parte del paquete fiscal.