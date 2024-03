Durante la conferencia de prensa matutina, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, detalló que en agosto de 2023 se tenía un total de 110 mil 964 personas desaparecidas y no localizadas, sin embargo, con la actualización hasta el 15 de marzo pasado, se registraron 9 mil 427 casos más.

Gobierno localiza a 3,512 desaparecidos en 2024

La funcionaria también expuso que de enero a marzo de 2024 se han localizado a 20 mil 193 personas: 4 mil 656 a través de las visitas de casa por casa, 4 mil 629 por informe de defunción, 10 mil 717 informados por autoridad local y 191 personas se han encontrado en centros penitenciarios.

Al mostrar los resultados por entidad federativa, se tiene que los tres estados con mayor número de localizaciones son CDMX (3 mil 80), Jalisco (2 mil 607) y EdoMex (mil 493).

Luisa Alcalde mencionó que “en la mayoría de las personas no localizadas no son víctimas de desaparición forzada, la gran mayoría se trata de ausencias voluntarias. De las personas localizadas, el 86 por ciento no fue víctima de un delito”.

Irregularidades del censo de desaparecidos

Con el nuevo censo de personas desaparecidas, presentado en diciembre de 2023 por el Presidente López Obrador, al menos 10 mil 720 nombres fueron borrados del registro nacional de víctimas de este delito, según los resultados de un análisis comparativo realizado por Animal Político y la asociación civil Data Cívica.

Entre esos nombres borrados se incluyen casos de víctimas cuya localización ha sido confirmada, aunque también están muchas personas que permanecen desaparecidas y a las que, indebidamente, las autoridades ya no reconocen esta condición.

Además, una investigación de A dónde van los desaparecidos, señala que más de 260 personas desaparecidas figuran con una clasificación errónea en el censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.

Se trata de casos mediáticos, víctimas que no han sido vistas desde la Guerra Sucia y personas cuyas familias informaron en las jornadas de búsqueda que no habían sido localizadas, están registradas como ubicadas sin confirmar su identidad o sin datos que permitan hallar a quien reportó el delito.

También se han denunciado irregularidades como que el nuevo censo de desaparecidos confunde a víctimas con familiares que los buscan, por ejemplo, el caso de una familia cuyo hijo está desaparecido, pero en el listado fue registrado su papá.