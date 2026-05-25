Gobierno subasta el terreno donde murió ‘El Mencho’ en operativo militar en Jalisco

El Gobierno federal anunció este domingo la subasta de un terreno ubicado en el exclusivo fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco, el sitio donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo militar realizado el pasado 22 de febrero.

La propiedad, administrada ahora por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, será puesta a la venta el próximo 28 de mayo con un precio inicial de 12 millones 939 mil pesos, de acuerdo con la convocatoria oficial difundida por el organismo.

Se trata de un terreno rústico de más de 13 mil metros cuadrados ubicado dentro del complejo residencial y turístico de alta plusvalía en Tapalpa, a unas dos horas de la capital tapatía, Guadalajara.

Según el mapa publicado por el Indep, el predio se localiza justo encima de la cabaña donde se refugiaba el capo del CJNG y donde fuerzas federales realizaron el operativo que derivó en su muerte.

La muerte de Oseguera Cervantes marcó uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado en México en los últimos años.

De acuerdo con fuentes federales, el operativo fue ejecutado por fuerzas especiales del Ejército tras meses de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar al líder criminal en una zona boscosa y de difícil acceso en la sierra de Jalisco.



Operativo contra ‘El Mencho’

La ofensiva se llevó a cabo durante la madrugada del 22 de febrero y derivó en un enfrentamiento armado entre militares y hombres del CJNG que resguardaban el inmueble.

La versión oficial sostiene que “El Mencho” resultó herido durante el intercambio de disparos y murió posteriormente mientras era trasladado en un helicóptero militar.

Horas después de confirmarse su muerte, el CJNG respondió con una ola de violencia coordinada en distintos puntos del País.

En Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Nayarit se registraron narcobloqueos, incendios de vehículos de carga y ataques contra carreteras y vialidades urbanas, en una reacción similar a otras ofensivas del grupo criminal frente a operativos federales.

El Gobierno no menciona directamente a “El Mencho” en la ficha de subasta; sin embargo, la ubicación coincide con el sitio donde se desplegó la operación militar que desencadenó aquella jornada de violencia nacional tras la caída del líder criminal.

El Indep detalló que el terreno cuenta con escritura y posesión legal, aunque aún no tiene antecedentes de inscripción en el Registro Público de la Propiedad ni del acta de adjudicación correspondiente.

Además, precisó que el predio forma parte del paquete de bienes transferidos al organismo por distintas dependencias federales para su comercialización.