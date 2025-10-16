$!Gobierno y refresqueros acuerdan reducir azúcar en bebidas; Coca-Cola bajará en 30% las calorías

El Gobierno federal y las empresas refresqueras llegaron a un acuerdo para reducir el contenido de azúcar de sus bebidas e impulsar que haya un menor consumo de estos productos entre los mexicanos.
Como parte de este acuerdo, la marca Coca-Cola anunció que disminuirá un 30 por ciento de calorías en sus bebidas por cada litro y se puso como meta que, en un año, el 70 por ciento de sus productos ya tengan esta nueva fórmula.
Además, Coca-Cola anunció otras medidas como parte del acuerdo: que sus productos con menos calorías cuesten menos respecto a otros; dar mayo publicidad a las bebidas sin azúcar y que menores de 16 años no aparezcan en la promoción de refrescos, y promover el consumo de la versión de un litro.
Patricio Caso Prado, representante de Coca-Cola, anunció estas medidas en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, junto con autoridades del sector salud que anunciaron el acuerdo con las empresas refresqueras.
“Estos compromisos que no son coercitivos, son compromisos de buena voluntad que nosotros aceptamos y las empresas proponen, creemos que van a derivar en una mucho mejor salud pública para los mexicanos”, expresó durante la conferencia de prensa Eduardo Clark, subsecretario de Salud.
El subsecretario informó que siguen en diálogo con otras empresas refresqueras para también disminuir el nivel de azúcar en sus bebidas y que implementen otras medidas para reducir el consumo de sus productos.
Andrés Massieu Fernández, representante de la Asociación Mexicana de Bebidas, señaló que las empresas comparten la preocupación sobre los índices de sobrepeso en México, e informó las líneas generales que las empresas refresqueras tomarán.
“Continuaremos avanzando con la innovación y reformulación de productos, así como el lanzamiento de nuevas presentaciones y porciones; ampliaremos la oferta de productos bajos y sin calorías; impulsaremos el mercado de las bebidas reducidas y sin azúcar; fortaleceremos nuestra autorregulación publicitaria en materia de protección a la niñez y orientación al consumidor”, indicó Massieu.