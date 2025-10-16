$!Gobierno y refresqueros acuerdan reducir azúcar en bebidas; Coca-Cola bajará en 30% las calorías

El Gobierno federal y las empresas refresqueras llegaron a un acuerdo para reducir el contenido de azúcar de sus bebidas e impulsar que haya un menor consumo de estos productos entre los mexicanos.

Como parte de este acuerdo, la marca Coca-Cola anunció que disminuirá un 30 por ciento de calorías en sus bebidas por cada litro y se puso como meta que, en un año, el 70 por ciento de sus productos ya tengan esta nueva fórmula.

Además, Coca-Cola anunció otras medidas como parte del acuerdo: que sus productos con menos calorías cuesten menos respecto a otros; dar mayo publicidad a las bebidas sin azúcar y que menores de 16 años no aparezcan en la promoción de refrescos, y promover el consumo de la versión de un litro.

Patricio Caso Prado, representante de Coca-Cola, anunció estas medidas en una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, junto con autoridades del sector salud que anunciaron el acuerdo con las empresas refresqueras.