Gobierno y sector privado piden a agricultores evitar bloqueos carreteros

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), emitió un exhorto urgente al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) para desistir de los bloqueos a vías de comunicación programados para el día 17 de diciembre. Las autoridades advirtieron que estas movilizaciones afectarían el retorno de connacionales y la actividad económica durante la temporada decembrina.

Los líderes del FNRCM anunciaron previamente una jornada de protestas que contemplaría el cierre de puentes internacionales en la frontera norte del país, la toma de casetas de cobro y manifestaciones frente a embajadas en la Ciudad de México. La organización exige la creación de una reserva estratégica de granos de competitividad, como condición mínima para detener las acciones. Según un comunicado conjunto de las dependencias federales, “se exhorta de manera respetuosa a los grupos que actualmente se manifiestan a evitar bloqueos”, apelando a la solidaridad para no perjudicar a transportistas y ciudadanos.

En respuesta a las demandas, la SADER reiteró su disposición al diálogo y confirmó que una mesa de negociación está prevista para el miércoles 17 de diciembre de 2025 en sus instalaciones. La dependencia informó que actualmente valida pagos para 6 mil 279 productores de trigo panificable correspondientes al ciclo otoño-invierno 2024-2025 y ha entregado subsidios de 950 pesos por tonelada a 47 mil 593 productores de maíz del Bajío. Asimismo, destacó que la entrega de fertilizantes incrementó un 5.9 por ciento respecto a 2024, alcanzando a 2.15 millones de productores.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) manifestó su preocupación ante la posible reanudación de los bloqueos. El organismo advirtió que estas acciones constituyen una afectación directa al derecho constitucional al libre tránsito y a la cadena de suministro en un periodo de alta movilidad. “Los grupos que promuevan y ejecuten dichos bloqueos deberán asumir la responsabilidad por las consecuencias económicas, sociales y de seguridad”, señaló la Canacar, alertando sobre el riesgo de desabasto de bienes esenciales como alimentos, medicamentos y combustibles.

Por su parte, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) reconoció la situación compleja que atraviesa el sector agrícola y la necesidad de apoyos gubernamentales, pero rechazó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sea el origen de los problemas de rentabilidad. El CNA propuso un plan de trabajo enfocado en la agricultura por contrato y apoyos directos a la comercialización cuando el mercado no cubra los costos de producción, argumentando que el aislamiento comercial distorsionaría los mercados.

Finalmente, la SADER anunció que publicará la mecánica operativa para el pago de incentivos a 2 mil 706 productores de arroz en estados como Campeche, Nayarit, Michoacán y Veracruz, derivado de la caída de los precios internacionales de los granos. Las ventanillas para el Programa Especial de Energía para el Campo permanecen abiertas, ofreciendo subsidios de hasta el 95 por ciento en el costo de energía para los productores inscritos.