Gobiernos de Fox, Calderón y EPN entregaron permisos para casinos: Presidenta

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se entregaron el mayor número de permisos para casinos.

Durante su conferencia matutina, recordó que están iniciando los procedimientos contra 13 empresas acusadas de lavado de dinero y otras anomalías, por lo que una vez que se tenga más información se hará público.

Prometió que la Segob presentará un informe sobre cuántos casinos tienen permisos, en qué sexenio lo consiguieron, qué empresas y demás detalles sobre su operación.

“Se otorgaron permisos con Fox, Calderón y con Peña, son donde más permisos se presentaron [...] El procedimiento que se presentó el miércoles es el de estos 13 casinos que entran al listado de congelamiento de cuentas. No es un procedimiento que ocurra a los cinco minutos, sino que se tiene que notificar a los bancos y los bancos tienen que proceder al congelamiento de las cuentas. En este momento está ese procedimiento. A partir de ahí ya se puede saber el monto porque está en esas cuentas, y puede ser público”, destacó.

Calificó como “interesante” su “modus operandi”, pues en algunos casos es lavado de dinero de la delincuencia organizada y en otros únicamente lavado de dinero de efectivo de “otras fuentes”.

Recordó que a las personas que apostaban en línea se les robaba su identidad o las convencían para seguir apostando.

Se les entregaba una tarjeta de regalo de 300 pesos para seguir jugando, y supuestamente ganaban mil pesos, pero se reportaban 25 millones de pesos.

“Esos 25 millones de pesos se mandan al extranjero a ciertas cuentas y después esos 25 millones de pesos regresan al País como 50 millones de pesos Es decir, algo se hizo en ese otro país en donde hicieron algo, probablemente similar, de tal manera que aumenta”, expuso.

Esta ilegalidad, asentó, demostró que el sistema se tiene que regular para evitar dichos delitos.

“Entonces eso es lo que se quiere regular, y además, pues ahora que ya se termine o avance el proceso jurídico, ya se puede informar de cuánto eran los montos y también las denuncias penales, si son solamente personas morales o también a personas físicas”, añadió.