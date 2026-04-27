Godoy reconoce cifra negra superior a 95% en algunos delitos; presenta plan estratégico de FGR en Senado

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), reconoció el 27 de abril de 2026 ante legisladores federales que prevalece una cifra negra superior al 95 por ciento en determinados delitos, al tiempo que presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 ante representantes de los grupos parlamentarios del Senado de la República. La Comisión de Justicia avaló el documento con 12 votos a favor y una abstención.

“Tenemos una cifra negra muy alta en determinados delitos; cifras negras que rebasan el 95 por ciento. Por múltiples razones, también la gente víctima de un delito, no va a decirle a la Fiscalía qué pasó”, admitió Godoy Ramos ante los legisladores. La titular de la FGR subrayó que el diagnóstico institucional debía ser “lo más honesto posible” y reconoció que la desconfianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia constituye uno de los factores que alimenta ese fenómeno. “Donde van a las Fiscalías, los maltratan y los hacen esperar. Ahí es donde nosotros tenemos que ajustar nuestras acciones”, señaló.

El Plan Estratégico 2026–2029 establece como ejes prioritarios el combate a la extorsión mediante atención inmediata, inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y persecución penal estratégica para desarticular redes criminales. La hoja de ruta contempla además la instrumentación de un Nuevo Modelo de Investigación e Inteligencia, orientado a fortalecer las indagatorias mediante el uso de ciencia, tecnología y análisis estratégico para la integración de casos sólidos.

Godoy Ramos comprometió ante los senadores un cambio sustancial en la relación de la FGR con los ciudadanos que acuden a denunciar. “Vamos a hacer todo lo posible por resolver el caso que nos trae. Seguramente va a ser muy complicado que todos los casos se resuelvan, pero primero tiene que haber un buen trato”, aseveró. En ese sentido, prometió que la institución que encabeza se distinguirá por la cercanía con las víctimas: “Nunca más habrá una Fiscalía lejana, ausente o insensible a las necesidades de justicia del pueblo.”

La titular de la FGR ofreció también colaborar con los tres órdenes de gobierno sin distinción de afiliación partidista ni interés político. La presentación del plan estratégico ante el Senado de la República se produjo en el marco de un proceso de reestructuración institucional que Godoy Ramos inició desde el 11 de diciembre de 2025 y que se sustenta en seis ejes: coordinación con el Gabinete Federal de Seguridad, fortalecimiento de las fiscalías federales en cada entidad del país, un nuevo modelo de investigación e inteligencia, reestructuración interna, modernización de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y priorización de recursos hacia los delitos de alto impacto.

Godoy Ramos asumió la titularidad de la FGR el 3 de diciembre de 2025, luego de ser electa por el Senado de la República con 97 votos a favor. Previo a ese cargo, se desempeñó como fiscal general de justicia en la Ciudad de México y, posteriormente, como consejera jurídica de la Presidencia de la República durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.