$!Godoy respalda versión de Sheinbaum: Maru Campos señaló a ex fiscal por agentes de EU y corrupción

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, respaldó la versión de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reunión que sostuvo con la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al confirmar que la Mandataria estatal responsabilizó al ex Fiscal César Jáuregui Moreno por la intervención de agentes extranjeros en la entidad y le atribuyó presuntos actos de corrupción, incluidos casinos y prestanombres. En declaraciones a medios de comunicación hechas este viernes, Godoy explicó que Campos acudió a su oficina por iniciativa propia y que la información que le proporcionó abrió una nueva línea de investigación de la Fiscalía General de la República. También afirmó que ambas acordaron que la Gobernadora conocía los delitos federales que se imputarían por estos hechos, entre ellos traición a la patria, mientras que las autoridades estatales procederían por delitos del fuero común. La versión de la Fiscal contrasta con la de Campos, quien negó haber señalado al ex Fiscal, calificó de desproporcionada la imputación por traición a la patria y vinculó ese señalamiento con lo que llamó un Gobierno de origen fascista. Godoy confirmó que recibió a la Gobernadora de Chihuahua en las instalaciones de la FGR, luego de que la propia Mandataria estatal solicitara una reunión. La Fiscal señaló que estuvo acompañada por David Boone, Fiscal Especializado de Control Regional, durante el encuentro en el que Campos le habló de la actuación del ex Fiscal estatal y de presuntas irregularidades. “Lo que ella me comentó en aquel momento es que quien había tenido la responsabilidad de todo lo que ya sabemos que sucedió en Chihuahua con la intervención de agentes extranjeros era su ex Fiscal y que era una persona corrupta, que tenía casinos, que tenía prestanombres, que nos iba a dar la información”, declaró Godoy.



Campos señaló al exfiscal: Sheinbaum Las declaraciones de Godoy se produjeron después de que Sheinbaum relatara en su conferencia matutina que Campos le había atribuido al entonces Fiscal General de Chihuahua la responsabilidad por la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) en la entidad, además de señalar presuntos actos de corrupción relacionados con el ex funcionario. La Presidenta había expuesto que, durante una reunión con la Gobernadora en el aeropuerto de Ciudad Juárez, esta le dijo que desconocía la entrada de los agentes extranjeros y responsabilizó a Jáuregui por lo ocurrido. También aseguró que Campos le habló de presuntas irregularidades del ex Fiscal y de que tenía casinos. “Cuando yo le dije: ‘Es que entraron agentes’, ella me dijo: ‘No fui yo, fue mi ex Fiscal’. Pero no solo me dijo eso, me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el ex Fiscal. Me dijo que el ex Fiscal tiene casinos, que eso habían encontrado ellos cuando movió al Fiscal”, relató Sheinbaum. La Mandataria federal explicó que recomendó a Campos presentar las denuncias correspondientes y ofreció ponerla en contacto con Godoy para que le expusiera los hechos. Según su versión, la Gobernadora acudió posteriormente a la FGR y proporcionó a la Fiscal información coincidente con la que le había comunicado durante el encuentro en Ciudad Juárez. Sheinbaum señaló que la propia Godoy podía hacer pública su versión de la reunión y sostuvo que la Fiscal le había confirmado que Campos responsabilizó al ex Fiscal por la entrada de los agentes extranjeros y le habló de presuntos actos de corrupción.