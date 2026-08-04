Golpe al huachicol: desmantelan cuatro centros ilegales en tres estados

Autoridades federales desarticularon cuatro centros presuntamente utilizados para el procesamiento ilícito de combustible o huachicol en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.

Los operativos derivaron en el aseguramiento de inmuebles, cientos de miles de litros de petrolíferos, tanques, contenedores, maquinaria y diversa documentación.

Las investigaciones iniciaron a partir de denuncias anónimas recibidas por el Ministerio Público Federal, las cuales alertaban sobre inmuebles donde presuntamente se realizaban actividades relacionadas con el procesamiento ilegal de hidrocarburos, por lo que un juez autorizó las órdenes de cateo en dos predios de San Luis Potosí, uno en Hidalgo y otro en Morelos.

En el primer inmueble, ubicado en el municipio de San Luis Potosí, las autoridades aseguraron ocho tanques de aproximadamente 80 mil litros cada uno, cientos de contenedores, cilindros, maquinaria industrial, una planta de luz, equipo de cómputo, una camioneta y entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, además de documentación diversa.

En un segundo operativo, realizado en la comunidad Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, fue asegurado un predio similar en el que fueron localizados 18 tanques verticales, dos líneas de producción, alrededor de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, además de muestras de sustancias químicas y documentación.