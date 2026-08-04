Golpe al huachicol: desmantelan cuatro centros ilegales en tres estados

Autoridades federales desarticularon cuatro centros presuntamente utilizados para el procesamiento ilícito de combustible o huachicol en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.
Los operativos derivaron en el aseguramiento de inmuebles, cientos de miles de litros de petrolíferos, tanques, contenedores, maquinaria y diversa documentación.
Las investigaciones iniciaron a partir de denuncias anónimas recibidas por el Ministerio Público Federal, las cuales alertaban sobre inmuebles donde presuntamente se realizaban actividades relacionadas con el procesamiento ilegal de hidrocarburos, por lo que un juez autorizó las órdenes de cateo en dos predios de San Luis Potosí, uno en Hidalgo y otro en Morelos.
En el primer inmueble, ubicado en el municipio de San Luis Potosí, las autoridades aseguraron ocho tanques de aproximadamente 80 mil litros cada uno, cientos de contenedores, cilindros, maquinaria industrial, una planta de luz, equipo de cómputo, una camioneta y entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, además de documentación diversa.
En un segundo operativo, realizado en la comunidad Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, fue asegurado un predio similar en el que fueron localizados 18 tanques verticales, dos líneas de producción, alrededor de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, además de muestras de sustancias químicas y documentación.
Cateos en Hidalgo y Morelos por presunto procesamiento de huachicol
En Tizayuca, Hidalgo, agentes federales intervinieron otra instalación donde localizaron 32 contenedores con capacidad de mil litros, 25 contenedores de 5 mil litros y 456 mil 300 litros de presunto hidrocarburo o producto químico. También fueron asegurados equipos de cómputo, monitores y otros dispositivos electrónicos.
El cuarto cateo se llevó a cabo en Cuautla, Morelos, luego de una denuncia que señalaba el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas y la presencia de olores intensos a hidrocarburos y químicos. En ese inmueble fueron asegurados el predio, muestras de los contenedores, documentación y talones de cheques.
Las acciones fueron realizadas por la Fiscalía General de la República, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y Pemex Logística. De acuerdo con la dependencia, los cateos fueron resultado de labores de inteligencia, investigación y del intercambio de información entre las instituciones del Gabinete de Seguridad.
La FGR señaló que el combate a los delitos de alto impacto es una prioridad del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, mediante “inteligencia proactiva, investigaciones sólidas y profesionales”, y aseguró que continuarán las acciones para identificar y llevar ante la justicia a quienes participen en actividades ilícitas relacionadas con hidrocarburos.