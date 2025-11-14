‘Golpe fulminante a la justicia’, dice Grupo Salinas por fallos de la Corte en su contra; acudirá a instancias internacionales



Grupo Salinas consideró como un “golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho” la determinación de la Suprema Corte de desechar nueve amparos del equipo legal de Ricardo Salinas Pliego contra el pago de créditos fiscales de sus empresas Elektra y TV Azteca, por lo que deberá pagar más de 50 mil millones de pesos.

El grupo empresarial advirtió que acudirá a otras vías legales, incluso en el ámbito internacional, para exigir la “eliminación de cobros dobles inconstitucionales”, “multas desproporcionadas” y para exhibir “ante los ojos del mundo todas las pruebas de persecución política sistemática” contra el empresario Ricardo Salinas Pliego.

“En una decisión abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos, desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal para servir a sus intereses, y renunciando a su deber constitucional y moral de defender a los ciudadanos”, señaló en un comunicado.

Grupo Salinas calificó a la Suprema Corte como “ilegítima” y a los ministros como del “acordeón”, en referencia a la propaganda que fue distribuida en la pasada elección judicial con nombres de candidatos al Poder Judicial afines al oficialismo, incluso criticó a las ministras Lenia Batres y María Estela Ríos.

“Entre este grupo de ministros ilegítimos, no hubo un solo cuestionamiento al guion enviado desde Palacio Nacional, confirmando con ello su plena sumisión a quienes los llevaron a la Corte”, afirmó el grupo empresarial.

“Es tanto su descaro que ni siquiera abordaron el evidente sesgo dogmático y la dolosa falta de imparcialidad de ministras como Lenia Batres y María Estela Ríos, tripuladas por su resentimiento personal y prejuicio hacia el señor Salinas Pliego.

Grupo Salinas afirmó que esta determinación del máximo tribunal del país sienta un precedente “profundamente preocupante” y “envía una señal peligrosa para las inversiones en México”. Agregó que debe ser tomada como una señal de alerta para la confianza empresarial y la generación de empleos.