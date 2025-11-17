‘Golpe fulminante a la justicia’, dice Grupo Salinas por fallos de la Corte en su contra; acudirá a instancias internacionales

Grupo Salinas consideró como un “golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho” la determinación de la Suprema Corte de desechar nueve amparos del equipo legal de Ricardo Salinas Pliego contra el pago de créditos fiscales de sus empresas Elektra y TV Azteca, por lo que deberá pagar más de 50 mil millones de pesos.

Grupo Salinas consideró como un “golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho” la determinación de la Suprema Corte de desechar nueve amparos del equipo legal de Ricardo Salinas Pliego contra el pago de créditos fiscales de sus empresas Elektra y TV Azteca, por lo que deberá pagar más de 50 mil millones de pesos.

“En una decisión abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos, desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal para servir a sus intereses, y renunciando a su deber constitucional y moral de defender a los ciudadanos”, señaló en un comunicado.

Grupo Salinas calificó a la Suprema Corte como “ilegítima” y a los ministros como del “acordeón”, en referencia a la propaganda que fue distribuida en la pasada elección judicial con nombres de candidatos al Poder Judicial afines al oficialismo, incluso criticó a las ministras Lenia Batres y María Estela Ríos.

“Entre este grupo de ministros ilegítimos, no hubo un solo cuestionamiento al guión enviado desde Palacio Nacional, confirmando con ello su plena sumisión a quienes los llevaron a la Corte”, afirmó el grupo empresarial.

“Es tanto su descaro que ni siquiera abordaron el evidente sesgo dogmático y la dolosa falta de imparcialidad de ministras como Lenia Batres y María Estela Ríos, tripuladas por su resentimiento personal y prejuicio hacia el señor Salinas Pliego.

Grupo Salinas afirmó que esta determinación del máximo tribunal del país sienta un precedente “profundamente preocupante” y “envía una señal peligrosa para las inversiones en México”. Agregó que debe ser tomada como una señal de alerta para la confianza empresarial y la generación de empleos.

Los fallos de la Corte

El pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó este jueves en su totalidad siete de los nueve amparos interpuestos por el equipo legal del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Así lo hizo al resolver los cuatro amparos directos en revisión, cuyos proyectos de sentencia fueron elaborados por las ponencias del ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte, y las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González; así como otros tres recursos de reclamación.

De esta forma, el empresario deberá pagar un total de 50 mil 409 millones 791 mil 495 pesos, por adeudos de sus empresas de los años fiscales 2008 al 2016, suma que aumentará cuando resuelvan los últimos dos amparos pendientes en el máximo tribunal del país.

El primer recurso que desechó la Corte fue uno relativo al amparo directo en revisión 6321/2024, promovido por la empresa Grupo Elektra para evitar pagar 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, correspondiente al ejercicio 2013 por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).