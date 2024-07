Luego de la reunión que sostuvo Gonzalo López Beltrán con la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su hijo no se integrará al nuevo Gobierno.

Durante su conferencia matutina, el Mandatario dijo que Gonzalo López Beltrán, a quien amigos llaman “Bobby”, no incursionará en el ámbito político e indicó que solo ha colaborado en el proyecto del Tren Interoceánico sin cobrar un sueldo.

“Lo supe pero Gonzalo no está metido en la cuestión política, Gonzalo ha ayudado como honorífico en el interoceánico pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno, cuando me dijo eso me sentí contentísimo”, dijo al ser cuestionado al respecto.

El Mandatario explicó que su hijo ayudaba a supervisar el avance de las obras del Tren Interoceánico, el tendido de las vías, de los trenes, así como la construcción del rompe olas en Salina Cruz, Oaxaca.

“Como Daniel Chávez en el Tren Maya, un hombre con muchos recursos económicos, yo creo que es el empresario de turismo que más divisas trae a México”, dijo al referirse al integrante del consejo asesor empresarial en dicho proyecto, quien también se desempeña como supervisor honorífico.

Gonzalo López Beltrán, hijo menor del primer matrimonio de López Obrador, fue captado por medios de comunicación en la casa de transición de Claudia Sheinbaum en Iztapalapa la tarde del jueves.

La visita ocurrió horas después que la presidenta electa hiciera el tercer anuncio de los próximos integrantes de su gabinete y luego de que se especulara que algún hijo de AMLO pudiera ser invitado a su equipo de trabajo.

Al salir de la casa de transición, Sheinbaum indicó que el hijo de AMLO solo había acudido a felicitarla por su triunfo en las elecciones.

“Nada más me vino a visitar, a felicitar porque no habíamos tenido la oportunidad de vernos eso fue todo y luego vino Jesús Esteva, estuvimos viendo los proyectos de trenes y carreteras que ya estamos trabajando y la titular de Sedatu también vino. Él (Gonzalo López Beltrán) vino de manera personal a felicitarme”, comentó.

AMLO dice que su hijo se encargará de la fábrica de chocolates

En lugar de buscar un cargo público, Gonzalo López Beltrán se hará cargo de la fábrica de chocolates que tiene en sociedad con su hermano Andrés Manuel López Beltrán, indicó el Presidente.

“Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tienen él en sociedad con Andrés, él se va a hacer cargo y me puse contentísimo porque pobres los hijos se desquitan con ellos y ellos tienen que padecer lo que hacen los papás cuando nos dedicamos a estos nobles oficios”, señaló.

De acuerdo con López Obrador, el cacao para los chocolates se produce en los terrenos de 52 hectáreas que les heredó su madre en Chiapas y los venden en una tienda que se encuentra cerca de Palacio Nacional.

“Hacen los chocolates y rentan por aquí un local, deben ser 50 m está grande, tengo ganas de ir, están buenos, son muy cicateros, no le traen al papá ni siquiera un chocolate, son muy austeros y venden lo que nosotros llamábamos antes chocomilk, rapés de chocolate”, detalló.