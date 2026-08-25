Gracia Quiroz se reúne con García Harfuch por el asesinato de Carlos Manzo

La Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, se reunió con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para tratar el caso del asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, durante una visita a la Ciudad de México.

La Alcaldesa dio a conocer el encuentro a través de sus redes sociales, donde difundió una fotografía del mismo.

“Tuve una conversación con el Secretario Omar García Harfuch, a quien agradezco siempre por escuchar y atender todo lo que sea por el bien de México”, informó Quiroz García.

Reconoció la disposición del funcionario federal y subrayó la coordinación existente con el Gobierno federal en materia de seguridad.

“Hasta hoy día puedo decir que el Secretario se ha portado a la altura. La seguridad para nuestro bello Estado es fundamental”, expresó.

La reunión se realizó en el marco de la visita de Quiroz García a la capital del País, donde acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar a los ministros que modificaran el proyecto que prevé avalar la reforma electoral de Michoacán, la cual limita las candidaturas independientes.

La Alcaldesa llegó al edificio de la SCJN acompañada por integrantes del Movimiento Independiente del Sombrero y advirtió que la reforma podría dificultar que los ciudadanos compitan por cargos de elección popular sin el respaldo de un partido político, a pocas semanas del inicio del proceso electoral, previsto para septiembre. El Pleno de la SCJN pospuso la discusión del proyecto.

Quiroz García sostuvo que la modificación legal no la afecta únicamente a ella, sino a cualquier ciudadano que pretenda organizarse para contender por la vía independiente.

“Es una limitante que le ponen a los ciudadanos, no a mí”, dijo.

Rechazó que su postura responda a un interés personal por alcanzar un cargo de mayor jerarquía.

“Yo no estoy obsesionada con llegar al poder. Si las condiciones no se prestan, no se dan, no es algo que me quite el sueño o me quite mi tranquilidad”, afirmó.

La Alcaldesa asumió el cargo tras el asesinato de Manzo Rodríguez, quien encabezó el Movimiento del Sombrero y mantuvo señalamientos públicos respecto a la presencia del crimen organizado en la región michoacana de Tierra Caliente.

El caso derivó en la implementación de acciones federales de seguridad en la entidad y permanece bajo investigación.

La postergación del asunto en la SCJN mantiene sin definición el marco legal con el que se desarrollarán las candidaturas independientes en Michoacán, a la espera de que el Pleno retome la discusión antes del arranque formal del proceso electoral.