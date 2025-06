‘Gracias por destruir división de poderes, traidor’, gritan jóvenes a Zaldívar, al votar en elección judicial

Entrevistada por el diario El Universal, la también ex directora ejecutiva del Centro de Estudios y Formación Política Michoacán, en 2021, declaró que el ex ministro, en conjunto con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsaron la reforma judicial, en un “contexto de venganza política”, al no poder ampliar la presidencia de Zaldívar Lelo de Larrea en la SCJN.

“Ellos dos generan una narrativa de deslegitimación al Poder Judicial, que es bastante irónico porque Arturo Zaldívar formaba parte de ese poder, lo presidía y generaron esta narrativa para deslegitimar el quehacer de jueces y magistrados, evidentemente, por todas estas reformas que impulsó el presidente y que la Suprema Corte frenó”, enfatizó la también asesora legislativa del Congreso del Estado de Michoacán, en 2022.

La joven abogada, de 25 años de edad, señaló que la elección judicial era una muestra del fracaso rotundo de dicha reforma, debido a la baja participación ciudadana y la incorporación de perfiles relacionados con el crimen organizado.

“A lo único que tiene que estar a merced la justicia es a la Constitución (...) y esta reforma lo que hace es que estén sujetos a intereses partidistas y económicos, eso vulnera la independencia de los tres poderes”, puntualizó la joven originaria de Morelia, Michoacán.

Aunque en el video publicado por Villicaña Pérez, el ex ministro únicamente saludó con la mano y se metió en silencio a un vehículo, el funcionario federal respondió a los señalamientos de la joven, a través de su cuenta en la red social X.

“Ante la desesperación de sus abrumadoras derrotas a la derecha solo le queda vociferar. A pesar de ellas y de ellos la democracia avanza. Con el pueblo todo. Sin el pueblo nada”, escribió el ex ministro de la SCJN.

“Con enorme entusiasmo salí a votar en esta primera elección ciudadana para elegir a quienes integrarán el nuevo Poder Judicial. Un hecho histórico que fortalece nuestra democracia y abre paso a una justicia más cercana a la gente”, indicó, antes, Zaldívar Lelo de Larrea, también en X.

Por otra parte, el joven Carlos Moris Espinosa Abouchard, ex presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana (UP) -del 2023 al 2024-, compartió otro video, también en X, donde se observa que siguió a Zaldívar Lelo de Larrea, mientras le gritaba “eres un traidor” y “da la cara”.

El también consejero nacional de la Red Juvenil por México y asesor legislativo, increpó al funcionario federal con reclamos como “gracias por vender a México Zaldívar, no vas a poder dormir tranquilo, traidor”.

“No, Arturo, no es desesperación. Es indignación ante quienes se vendieron al poder y hoy tienen el cinismo de hablar en nombre del pueblo. No olvides esto, Arturo: No vociferamos por desesperación, gritamos porque aún creemos en la democracia que tú vendiste. No le hables al pueblo cuando fuiste tú quien lo dejó sin justicia”, insistió Moris Espinosa Abouchard, en X.