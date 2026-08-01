$!Grecia Quiroz pide indagar intereses detrás de la orden de matar a Carlos Manzo

La Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, afirmó que, a nueve meses del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, aún existen “preguntas incómodas” por responder sobre las circunstancias del crimen y aseguró que continuará exigiendo justicia, dos días después de la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “R1”, señalado como presunto autor intelectual del homicidio.
En mensajes publicados este sábado, cuestionó por qué el ataque ocurrió durante un evento público y reiteró que dará seguimiento a las investigaciones que incluyen posibles responsabilidades políticas.
Las interrogantes de Grecia Quiroz sobre la exposición pública del ataque
En una de las publicaciones, Quiroz cuestionó las circunstancias en las que fue asesinado Manzo y planteó por qué, si el crimen organizado lo consideraba una amenaza, el ataque no ocurrió en otros momentos en los que, según señaló, habría tenido menor exposición pública.
“¿Si Carlos Manzo incomodaba tanto al crimen organizado, por qué lo dejaron avanzar tanto, por qué complicar su asesinato ante miles de personas y no hacerlo en el cerro en donde prácticamente hacía sus recorridos todos los días sin tantos ojos que estuvieran sobre él? ¿Por qué no hacerlo cualquier día que él caminaba solo por el centro?”, escribió.
La Alcaldesa también recordó que Manzo había realizado señalamientos contra grupos criminales desde su etapa como diputado federal, cuando fue invitado como externo por Morena, y preguntó por qué en ese momento no ocurrió una agresión en su contra.
“Desde que era diputado federal invitado como externo por Morena; siempre incomodó al crimen, siempre levantó la voz, ¿porque en ese momento no le hicieron nada? ¿Será porque en ese momento pertenecía a un partido?”, publicó.
Quiroz señaló que existen dudas pendientes alrededor del homicidio y afirmó que continuará con sus cuestionamientos. “Hay muchas preguntas incómodas que quizá al sistema no le gustaran, pero yo seguiré levantando la voz y exigiendo justicia”, escribió.
En otro mensaje difundido este sábado, la Alcaldesa recordó a Manzo a nueve meses de su asesinato y afirmó que continuará con la lucha que, dijo, él inició desde el gobierno municipal.
“Hoy sigo en esta lucha que tú iniciaste y que lo único que querías era un mejor futuro para tus hijos, tu familia y tu gente, por eso es que ni un solo día dejaremos de mencionar tu nombre, aunque a varios les moleste, te prometo que tu lucha continuará y aquí seguiré acompañando a toda esa gente por la que tanto te preocupaste”, expresó.
Quiroz acompañó el mensaje con un reconocimiento a la trayectoria de Manzo como dirigente social y reiteró que mantendrá presente su nombre tras el homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, durante el Festival de las Velas por el Día de Muertos.
Caen 31 presuntos implicados; detienen al ‘R1’ en Jalisco
Las publicaciones fueron realizadas dos días después de que autoridades federales informaron la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, identificado como presunto líder de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, y señalado como la persona que habría ordenado el asesinato de Manzo.
La captura ocurrió el jueves 30 de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y fuerzas especiales del Ejército, con información del Centro Nacional de Inteligencia. Durante la acción, escoltas del presunto líder criminal se enfrentaron con las autoridades y uno de ellos murió.
De acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, “Los Rs” tienen presencia en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, así como en Jalisco, y están relacionados con homicidios, tráfico de drogas y extorsiones contra productores, comerciantes y empresarios.
Con la detención del “R1” suman 31 personas detenidas por su presunta participación o vínculo con el homicidio de Manzo. La captura permitió avanzar en la reconstrucción de la estructura criminal que habría planeado y ejecutado el ataque, aunque permanecen abiertas otras líneas de investigación.
Hasta antes de la detención de Álvarez Ayala, Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, había sido señalado como uno de los autores intelectuales del crimen. La investigación lo ubica ahora como un intermediario entre el “R1” y la célula encargada de seguir y asesinar al Alcalde.
El asesinato de Carlos Manzo ocurrió el 1 de noviembre de 2025, cuando recorría el Festival de las Velas en el centro de Uruapan acompañado por su familia. A pesar de contar con un dispositivo de seguridad integrado por ocho escoltas municipales y 14 elementos de la Guardia Nacional, un joven logró acercarse y dispararle a corta distancia.
Cinco días después del ataque, la Fiscalía de Michoacán identificó al tirador como Víctor Manuel “N”, un adolescente de 17 años originario de Paracho, quien posteriormente murió tras ser sometido por los escoltas.
Complicidad del equipo de seguridad y funcionarios
La investigación también abrió una línea sobre la actuación del equipo de seguridad del Alcalde. El 21 de noviembre fueron detenidos siete de sus ocho escoltas municipales por su probable responsabilidad en homicidio calificado. La Fiscalía de Michoacán señaló inconsistencias en sus declaraciones y concluyó que habrían incumplido su obligación de proteger al presidente municipal.
El octavo integrante del equipo de seguridad, José Manuel Jiménez Miranda, coronel retirado y jefe de escoltas de Manzo, permanece prófugo. La Fiscalía ofreció una recompensa por información que permita localizarlo.
Las pesquisas también apuntaron a una posible filtración de información desde el propio Ayuntamiento. En enero fueron detenidos Samuel “N”, entonces director de Relaciones Públicas y Protocolo de Uruapan, y Josué Eulogio “N”, alias “El Viejito”, señalado como vínculo con la estructura criminal.
De acuerdo con los datos incorporados al expediente, Samuel habría compartido información sobre los horarios, movimientos y ubicación de Manzo durante el Festival de las Velas, datos que posteriormente llegaron al grupo de mensajería utilizado por integrantes de la célula criminal.
Denuncias sobre presuntas responsabilidades políticas
Desde las primeras semanas posteriores al homicidio, Grecia Quiroz ha sostenido que la investigación debe incluir otras líneas además de la estructura criminal señalada por las autoridades. En noviembre de 2025 señaló públicamente al Diputado federal y ex Gobernador Leonel Godoy, al senador Raúl Morón y al ex Alcalde de Uruapan Ignacio Campos, todos vinculados con Morena.
El 17 de febrero presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Michoacán contra los tres políticos y entregó como elementos de prueba videos de transmisiones en las que Manzo los responsabilizaba de cualquier agresión que pudiera sufrir.
Hasta ahora, de acuerdo con la información publicada el 31 de julio de 2026, no se han informado públicamente evidencias judiciales que relacionen a los tres políticos con la célula criminal ni se han presentado imputaciones en su contra. Los tres han negado cualquier participación en el asesinato.
Tras la captura del “R1”, Quiroz reconoció el trabajo de las autoridades federales, pero insistió en que la investigación debe continuar. “La justicia comienza, pero aún no termina”, escribió después de conocer la detención.