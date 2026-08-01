$!Grecia Quiroz pide indagar intereses detrás de la orden de matar a Carlos Manzo

La Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, afirmó que, a nueve meses del asesinato de su esposo, Carlos Manzo, aún existen “preguntas incómodas” por responder sobre las circunstancias del crimen y aseguró que continuará exigiendo justicia, dos días después de la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “R1”, señalado como presunto autor intelectual del homicidio.

En mensajes publicados este sábado, cuestionó por qué el ataque ocurrió durante un evento público y reiteró que dará seguimiento a las investigaciones que incluyen posibles responsabilidades políticas.



Las interrogantes de Grecia Quiroz sobre la exposición pública del ataque

En una de las publicaciones, Quiroz cuestionó las circunstancias en las que fue asesinado Manzo y planteó por qué, si el crimen organizado lo consideraba una amenaza, el ataque no ocurrió en otros momentos en los que, según señaló, habría tenido menor exposición pública.

“¿Si Carlos Manzo incomodaba tanto al crimen organizado, por qué lo dejaron avanzar tanto, por qué complicar su asesinato ante miles de personas y no hacerlo en el cerro en donde prácticamente hacía sus recorridos todos los días sin tantos ojos que estuvieran sobre él? ¿Por qué no hacerlo cualquier día que él caminaba solo por el centro?”, escribió.

La Alcaldesa también recordó que Manzo había realizado señalamientos contra grupos criminales desde su etapa como diputado federal, cuando fue invitado como externo por Morena, y preguntó por qué en ese momento no ocurrió una agresión en su contra.

“Desde que era diputado federal invitado como externo por Morena; siempre incomodó al crimen, siempre levantó la voz, ¿porque en ese momento no le hicieron nada? ¿Será porque en ese momento pertenecía a un partido?”, publicó.

Quiroz señaló que existen dudas pendientes alrededor del homicidio y afirmó que continuará con sus cuestionamientos. “Hay muchas preguntas incómodas que quizá al sistema no le gustaran, pero yo seguiré levantando la voz y exigiendo justicia”, escribió.

En otro mensaje difundido este sábado, la Alcaldesa recordó a Manzo a nueve meses de su asesinato y afirmó que continuará con la lucha que, dijo, él inició desde el gobierno municipal.

“Hoy sigo en esta lucha que tú iniciaste y que lo único que querías era un mejor futuro para tus hijos, tu familia y tu gente, por eso es que ni un solo día dejaremos de mencionar tu nombre, aunque a varios les moleste, te prometo que tu lucha continuará y aquí seguiré acompañando a toda esa gente por la que tanto te preocupaste”, expresó.

Quiroz acompañó el mensaje con un reconocimiento a la trayectoria de Manzo como dirigente social y reiteró que mantendrá presente su nombre tras el homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, durante el Festival de las Velas por el Día de Muertos.