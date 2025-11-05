Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, nueva Alcaldesa de Uruapan

Cuatro días después del asesinato de su esposo, el político independiente Carlos Manzo Rodríguez, su viuda, Grecia Itzel Quiroz García, rindió protesta como la nueva Alcaldesa que lo suplirá hasta 2027, en el Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán.

Quiroz García es originaria de Michoacán, y estudió Ciencias Políticas. Se desempeñaba desde el 2024 como la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio del centro de la entidad.

En 2021, se integró al equipo de Manzo Rodríguez, durante su periodo como Diputado federal por el Distrito 9, bajo las siglas de Morena y buscó ser Diputada por el distrito 20 de Uruapan Sur, Michoacán, pero desistió.

Quiroz García procreó dos hijos con Carlos Manzo, quienes los acompañaban recurrentemente a los actos públicos.

Tras el homicidio de Manzo Rodríguez, Quiroz juró seguir con su legado y el Movimiento Independiente del Sombrero.

“Aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha, porque seguiremos su legado, porque seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero, junto con la ciudadanía, que está cansada de tanta violencia, que está cansada de que nos arrebaten a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros niños”, dijo en un discurso.

El Pleno del Congreso estatal, en Morelia, avaló la propuesta impulsada por el Diputado del “Movimiento Independiente del Sombrero”, Carlos Bautista Tafolla, para designar a la ex titular honoraria del DIF de Uruapan, como la Presidenta Municipal.

Arropada por miembros del cuerpo edilicio de Uruapan y de integrantes de ese movimiento que su esposo encabezó desde 2024, la viuda de Manzo Rodríguez arribó una hora antes de la sesión a la sede del Poder Legislativo local.

Durante el inicio de la sesión extraordinaria, se realizó un minuto de silencio por el asesinato de Manzo Rodríguez, quien en pleno evento del Día de Muertos recibió siete balazos por parte de un hombre, el cual murió en el lugar.

Posteriormente, el legislador Bautista Tafolla reprochó en su discurso que Manzo fuera asesinado, luego de que urgió en varias ocasiones seguridad personal y para el municipio.

“México se está desangrando mientras los gobiernos se cambian de color para seguir gobernando”, expresó el legislador local, con integrantes del Cabildo de Manzo Rodríguez detrás.

“Carlos Manzo incomodaba a grupos delictivos, a fuerzas federales, a la Presidenta [Claudia Sheinbaum Pardo], con su voz, y por eso lo callaron, pero no entendieron que no lo callaron, lo multiplicaron, nosotros seguiremos incomodando”, insistió.

Cerró el discurso con dos gritos, el cual secundaron los otros independientes: “¡Ni un paso atrás!” y “¡Carlos Manzo, vive!”.