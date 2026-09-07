$!Greenpeace escala asta bandera del Zócalo de la CDMX por planta de amoniaco de Topolobampo

Un grupo de 20 activistas de Greenpeace México escaló la mañana de este lunes el asta bandera monumental del Zócalo de la Ciudad de México para exigir a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la cancelación de la planta de amoniaco que el Grupo Proman construye, a través de su filial Gas y Petroquímica de Occidente, en Topolobampo, Sinaloa. Dos escaladores especializados subieron por la estructura metálica con equipo técnico hasta la parte media del asta, donde desplegaron una lona con el mensaje “Presidenta: Proteja Topolobampo”. En el piso, el resto de los integrantes de la organización ambientalista, acompañados por líderes del colectivo ¡Aquí No!, extendió una manta circular con la leyenda “¡En México No!”, junto con pancartas que decían “No a la planta de amoniaco”, “Hagamos Patria, protejamos la Bahía de Ohuira” y “¡Vivan los defensores de Topolobampo y los pueblos originarios!”. La protesta se desarrolló de forma pacífica frente a Palacio Nacional y las autoridades capitalinas restringieron de manera temporal el tránsito peatonal en la plaza. “Greenpeace México realiza esta mañana una manifestación pacífica en el Zócalo de la CDMX, para llamar a la titular del Ejecutivo Federal, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a que instruya a las autoridades competentes a cancelar la megaplanta de amoniaco de Grupo Proman, Gas y Petroquímica de Occidente, en Topolobampo, Sinaloa”, informó la organización mediante un comunicado. La instalación fue diseñada para producir 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco anhidro al día y almacenar 75 mil toneladas en sitio, lo que la convertiría en una de las mayores de su tipo en América Latina.

El proyecto es desarrollado por GPO, filial del consorcio suizo-alemán Proman AG, con una inversión de mil 250 millones de dólares respaldada por el banco alemán KfW IPEX-Bank y por un grupo de instituciones financieras internacionales. Los trámites oficiales iniciaron en 2013. La acción en el Zócalo se realizó un día después de que el plantón instalado en los accesos a la planta cumpliera el domingo 100 días ininterrumpidos. En la movilización participaron habitantes de las comunidades indígenas y campos pesqueros de Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas, así como de diversos ejidos y de Los Mochis. Felipe Montaño Valenzuela, Gobernador tradicional de la comunidad indígena Mayo-Yoreme de Ohuira y vocero del colectivo ¡Aquí No!, calificó el proyecto como “un golpe existencial a nuestras vidas como pueblos originarios” y advirtió que la planta requeriría la extracción de 2 mil metros cúbicos de agua por hora, que sería descargada en la bahía a una temperatura mayor. “Creo yo que sería prácticamente la muerte de la bahía y sería el desplazamiento de los pueblos originarios”, sostuvo. Planteó como alternativas la cancelación o la reubicación de la obra hacia una zona que no comprometa la vida humana.