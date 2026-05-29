Greenpeace interpone acciones legales por derrame en el Golfo de México; denuncia omisiones de autoridades

La organización Greenpeace presentó dos acciones legales por el derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México entre febrero y abril de 2026, en las que pidió investigar posibles omisiones, daños ambientales y presunto ocultamiento de información relacionado con la emergencia.

El pasado 4 de mayo, Greenpeace interpuso una denuncia popular ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), y el 27 de mayo presentó una denuncia administrativa ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La organización solicitó que las autoridades identifiquen a las personas responsables de la contaminación y garanticen la recuperación de ecosistemas marinos y costeros afectados por el derrame. También pidió mecanismos de alerta y protección para las comunidades expuestas.

Las denuncias fueron presentadas después de que organizaciones civiles y habitantes documentaran la presencia de chapopote en más de mil 100 kilómetros de costas, desde Tabasco hasta Tamaulipas, lo cual impactó en manglares y zonas del Corredor Arrecfial del Golfo de México.

En el comunicado, la organización recordó que Pemex reconoció públicamente fallas relacionadas con la integridad mecánica de un oleoducto y retrasos en la atención de la fuga.

Entre los hechos señalados están el ocultamiento de información sobre agua oleosa recuperada y la demora de ocho días para cerrar por completo la válvula principal tras detectarse el derrame.

La denuncia administrativa también solicita investigar posibles responsabilidades del entonces director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, así como de otros funcionarios relacionados con el manejo de la emergencia ambiental y el flujo de información dentro de la empresa.

“Las comunidades costeras tienen derecho a saber qué ocurrió, cuáles son los riesgos y qué medidas se implementarán para garantizar su seguridad y la restauración ambiental”, señaló Greenpeace.

La organización agregó que “la opacidad y la demora en la respuesta institucional agrava los impactos ambientales y sociales de este tipo de emergencias”.

A mediados de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que Víctor Rodríguez Padilla dejaría la dirección general de Pemex y que su lugar sería ocupado por Juan Carlos Carpio Fragoso, movimiento que, aseguró, no estaba relacionado con el derrame en el Golfo de México, sino que respondía a procesos internos de la empresa.



Gobierno anuncia apoyos a pescadores afectados por derrame

Mientras continúan las investigaciones, autoridades de Veracruz anunciaron apoyos económicos para pescadores y acuicultores afectados por la presencia de hidrocarburos en las costas del Golfo de México.

El programa contempla la entrega de recursos a más de 20 mil trabajadores del sector.

Greenpeace advirtió además sobre posibles desigualdades en la atención institucional.

Según la organización, distintas comunidades denunciaron que las labores de limpieza se concentraron principalmente en zonas turísticas y áreas de fácil acceso.

“La protección ambiental y la atención a emergencias no puede depender de la visibilidad turística o económica de una región. Todas las comunidades tienen derecho a una respuesta efectiva, transparente y con enfoque de justicia ambiental”, indicó la organización.

Por su parte, la Presidenta Sheinbaum informó que el gobierno federal otorgará apoyos de hasta 15 mil pesos a pescadores afectados mientras se atiende la contaminación de hidrocarburo.