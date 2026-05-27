Greer cancela visita a México para revisión del T-MEC

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, canceló su visita a México prevista para este 27 de mayo en el marco de las conversaciones sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina.

La cancelación se produjo luego de que el Presidente Donald Trump convocara a su gabinete, según informó el propio Greer al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“El día de ayer por la noche el Embajador Greer habló con el Secretario Ebrard, los llamó el día de hoy a gabinete el Presidente Trump, eso fue lo que mencionaron”, declaró Sheinbaum Pardo ante la prensa.

Precisó que la comunicación entre Greer y Ebrard ocurrió la noche del 26 de mayo.

Pese a la cancelación, Sheinbaum Pardo descartó que el proceso negociador se vea interrumpido y confirmó que Greer sostendrá una reunión con Ebrard a través de videoconferencia.

“Sigue muy bien el diálogo. Yo ya me reuní con él; no era en particular para tener un acuerdo específico, sino era de mi parte un gesto para recibirlo aquí en Palacio Nacional, darle la bienvenida”, señaló.

La Presidenta no descartó que el funcionario estadounidense participe en los próximos días en las conversaciones de manera presencial.

Previamente, la visita de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, también fue pospuesta por motivos de agenda, según informó Sheinbaum Pardo el 21 de mayo.

El 26 de mayo, Greer había afirmado en un foro en Nueva York que Estados Unidos tiene previsto imponer aranceles a sus socios del T-MEC.

“Vamos a aplicar aranceles mientras tengamos un déficit comercial gigantesco”, sostuvo.

“La realidad es que hemos pasado el último año y medio visitando países para decirles que tenemos que aplicar algún nivel de arancel”, agregó.

Horas antes de confirmarse la cancelación, Ebrard había anunciado en redes sociales que la delegación de la USTR arribaría ese mismo día para iniciar conversaciones formales sobre la revisión del tratado, con reuniones previstas para el 28 y 29 de mayo en la sede de la Secretaría de Economía.

Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, había señalado el 26 de mayo que México se encontraba listo para el proceso.

“Estamos superlistos. La Presidenta ha planteado objetivos para todo el equipo liderado por el secretario de Economía. Como dijo ayer, no hay prisa”, declaró al margen del IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.

Gómez Sierra destacó también que el mundo observa favorablemente a México, respaldado por cifras de Inversión Extranjera Directa en ascenso y la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea, elementos que atribuyó al manejo de las negociaciones del T-MEC y a la reconfiguración de la política exterior mexicana.