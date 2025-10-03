Grupo México busca adquirir 75% de las acciones de Banamex

Grupo México presentó este 3 de octubre a Citigroup una oferta para adquirir el 100 por ciento de las acciones o una participación accionaria mayoritaria de 75 por ciento del Banco Nacional de México.
En un comunicado, el conglomerado empresarial, que opera concesiones mineras, ferroviarias y carreteras, y es conformado por empresas como Ferromex y Ferrosur, afirmó que la oferta vinculante tiene “términos más atractivos para Citi”.
También señaló que busca cumplir dos objetivos: la compra del 100 por ciento de Banamex y que sea un grupo mayoritariamente mexicano.
Sin embargo, Grupo México, cuyo presidente ejecutivo y del Consejo de Administración es el magnate Germán Larrea Mota Velasco, indicó que también está dispuesto a ser socio del empresario Fernando Chico Pardo y adquirir el 75 por ciento restante del banco.
“Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado”, señaló.
Grupo México destacó que esta oferta colocaría a Banamex y sus afiliadas (o subsidiarias) bajo el control de dicho conglomerado empresarial, con el propósito de dar un fuerte impulso al acceso al crédito de las familias y empresas del País.
Además, indicó que de ser aceptada por Citi, la oferta estaría sujeta a las aprobaciones correspondientes. Según dijo, una vez que Banamex se encontrara regulado únicamente por las autoridades financieras mexicanas, podría recuperar su potencial competitivo en el sistema financiero nacional y con ello su capacidad para contribuir decididamente a la promoción del desarrollo económico de México.
El conglomerado empresarial agregó que entre las prioridades de la oferta destacaba la de cuidar la plantilla laboral de Banamex, así como conservar y aprovechar la sólida experiencia de su equipo directivo, asegurando una transición que diera plena certidumbre y fluidez en los servicios a los clientes del banco.
Agregó que el grupo mantendría en México y acrecentaría la amplia colección de arte mexicano del Banco, donde preservaría los edificios coloniales que forman parte de su legado cultural.
“La oferta de Grupo México se encuadra en su inquebrantable confianza en el presente y futuro de nuestro País, confianza que se expresa cada año en inversiones a largo plazo, nuevos proyectos y diversificación de objetivos”, insistió el conglomerado empresarial, que también previó que en el futuro se pudieran sumar afores y otros inversionistas mexicanos.