Grupo México busca adquirir 75% de las acciones de Banamex

Grupo México presentó este 3 de octubre a Citigroup una oferta para adquirir el 100 por ciento de las acciones o una participación accionaria mayoritaria de 75 por ciento del Banco Nacional de México.

En un comunicado, el conglomerado empresarial, que opera concesiones mineras, ferroviarias y carreteras, y es conformado por empresas como Ferromex y Ferrosur, afirmó que la oferta vinculante tiene “términos más atractivos para Citi”.

También señaló que busca cumplir dos objetivos: la compra del 100 por ciento de Banamex y que sea un grupo mayoritariamente mexicano.

Sin embargo, Grupo México, cuyo presidente ejecutivo y del Consejo de Administración es el magnate Germán Larrea Mota Velasco, indicó que también está dispuesto a ser socio del empresario Fernando Chico Pardo y adquirir el 75 por ciento restante del banco.

“Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas y se les respetarían los derechos minoritarios habituales de mercado”, señaló.