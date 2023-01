$!Grupo Plural pide a Yazmín Esquivel no asistir a elección de SCJN por caso de plagio

MÉXICO._ Senadores del Grupo Plural pidieron a Yazmín Esquivel Mossa a “no asistir y no participar” en la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se elegirá al nuevo presidente del máximo tribunal del país, como “un principio de decencia cívica” y hasta que la UNAM no determine si incurrió o no en un plagio en la elaboración de su tesis de Licenciatura. Asimismo, el PAN también pidió a la Máxima Casa de Estudios que “esté a la altura” y resuelva de forma contundente el caso de plagio en el que está envuelta la Ministra.

Por medio de un video de Twitter, el Senador del Grupo Plural Germán Martínez dijo que la elección del nuevo presidente de la SCJN “tiene que ser limpia” y no estar “manchada por la corrupción y por los conflictos de interés”.

“Llamamos, respetuosamente a Yasmín Esquivel a no asistir, a no votar, por un principio ético, por un principio de decencia cívica, por moral en el quehacer público hasta que la UNAM decida libremente sobre su título de abogada. La nueva presidencia tiene que ser respetada por todos, apreciada por todos; y debe ser ajustada a la ley y tener vergüenza pública”, recalcó el legislador.