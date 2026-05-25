Grupo Salinas acumula 13 mil 979 millones de pesos pagados al SAT en parcialidades

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó el 25 de mayo de 2026 que el conglomerado empresarial Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, realizó un nuevo pago parcial al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con lo que el monto acumulado depositado en la Tesorería de la Federación asciende a 13 mil 979 millones 904 mil 51 pesos, dentro del proceso de liquidación de sus adeudos fiscales que se extenderá hasta julio de 2027.

Según un comunicado de la SHCP, el pago total acordado entre Grupo Salinas y las autoridades fiscales asciende a 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, monto que se cubre durante el período 2026-2027 de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables. “De dicha cantidad, a la fecha, ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación 13 mil 979 millones 904 mil 51 pesos. El resto de los pagos se lleva a cabo en parcialidades hasta julio de 2027”, indicó la dependencia.

El proceso de pago se enmarca en el cierre de un litigio de más de dos décadas entre las empresas del conglomerado y las autoridades hacendarias mexicanas. El monto de 32 mil 132 millones de pesos representa una reducción respecto al adeudo original de 51 mil millones que el SAT notificó formalmente el 15 de enero de 2026, resultado de beneficios contemplados en el Código Fiscal de la Federación que permiten ajustes de hasta 39 por ciento cuando el contribuyente manifiesta voluntad de liquidar su adeudo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por unanimidad, el 13 de noviembre de 2025, siete de los nueve amparos que el equipo legal de Salinas Pliego promovió contra el adeudo de créditos fiscales de sus empresas Elektra y TV Azteca, ordenando el pago de más de 50 mil millones de pesos. Ese proceso judicial se completó el 5 de marzo de 2026, cuando la SCJN desechó también por unanimidad los dos últimos recursos del total de 102 que Grupo Salinas interpuso durante cinco años para impugnar las determinaciones fiscales.

Respecto a la composición del adeudo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó el 4 de marzo de 2026 que los pasivos fiscales de Grupo Salinas se dividían en dos frentes: el correspondiente a TV Azteca, que fue liquidado en su totalidad aproximadamente un mes antes de esa declaración, y la deuda de Grupo Elektra —de mayor cuantía—, que se cubre mediante un esquema de pagos escalonados. El primer pago de Elektra, por alrededor de 10 mil millones de pesos, fue depositado el 3 de marzo de 2026. Sheinbaum Pardo calificó el acuerdo global como el pago más elevado jamás registrado en México por concepto de un crédito fiscal.

El adeudo fiscal tuvo su origen en resoluciones administrativas emitidas por el SAT entre 2013 y 2018, mediante las cuales la autoridad determinó adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013, al argumentar que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas del conglomerado para reducir su carga tributaria eran improcedentes. El 29 de enero de 2026, Grupo Salinas formalizó el cierre de la totalidad de sus litigios fiscales con el Gobierno de México. “Con este pago habremos cubierto absolutamente todo lo que el fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”, señaló el conglomerado en su comunicado de esa fecha.

El acuerdo de liquidación fue alcanzado luego de que representantes de Grupo Salinas se presentaron el 22 de enero de 2026 ante el SAT para plantear su disposición de pago, lo que les permitió acceder a los beneficios fiscales contemplados en la ley. El esquema contempla mensualidades de aproximadamente mil 200 millones de pesos hasta completar el saldo restante en julio de 2027, con lo que quedarían formalmente cerradas más de dos décadas de controversias entre el conglomerado y el fisco federal.