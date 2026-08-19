Grupos criminales incendian vehículos y bloquean carreteras en Michoacán

Presuntos integrantes de grupos criminales incendiaron vehículos automotores y bloquearon tramos carreteros en al menos tres municipios de Michoacán este 19 de agosto, en una jornada violenta que obligó a la movilización de fuerzas federales y estatales.

Los municipios afectados fueron Zamora, Tangancícuaro y Purépero.

Entre las unidades incendiadas se encontró un autobús destinado al traslado de jornaleros agrícolas, según los reportes disponibles hasta la mañana del 19 de agosto de 2026.

Hasta ese momento se desconocía si los hechos dejaron víctimas mortales o personas lesionadas.

Los puntos de conflicto se ubicaron en los tramos Zamora-La Piedad, Sanabria-Purépero y Churintzio-Purépero, así como en la carretera La Piedad-Tlazazalca y en la vía que conduce de Los Nogales a Ocotlán, corredores que conectan el Bajío michoacano con Jalisco y Guanajuato.

Efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil se movilizaron hacia las zonas afectadas para atender los bloqueos y restablecer la circulación en las carreteras cerradas.

Un helicóptero artillado de la Fuerza Aérea Mexicana despegó del Aeropuerto Internacional Ignacio López Rayón, de Uruapan, con el objetivo de reforzar por aire los operativos desplegados en los puntos de conflicto.

Las autoridades no informaron sobre detenciones ni precisaron el número total de unidades incendiadas durante la jornada.